Oberpfalz: Wer nun Meister ist – und wer kurz davor steht

Zweimal nacheinander in den Aufstiegs-Playoffs gescheitert, darf die SG Oberndorf/Matting endlich die Rückkehr in die Kreisliga feiern. – Foto: privat

In der Oberpfalz haben sich inzwischen 14 Herrenmannschaften zum Meister gekürt. Am vergangenen Wochenende verwandelten sich weitere fünf Sportheime in Partyzonen. Für ein Trio ist es gar der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Wo gefeiert werden konnte, und welche Kandidaten dann am kommenden Wochenende aus eigener Kraft ihr Meisterstück machen können...

Kreis Regensburg

FC Kosova Regensburg, Bezirksliga Süd

Geschafft: Mehrere erfolglose Anläufe inklusive einer missglückte Relegation, dann der so unglückliche Endspurt in der Vorsaison – das alles ist seit Sonntag vergessen beim FC Kosova. Mit einem 2:1-Zittersieg gegen den SV Wenzenbach hat sich die Crew von Trainer und Taktikfuchs Enkel Alikaj, genannt „der Dirigent“, vor den eigenen Fans zum Meister der Bezirksliga Süd gekürt. Und steigt erstmalig in die Landesliga auf. Zur Einordnung: 2014 hatte der Verein noch in der Kreisklasse gespielt. Eine Niederlage und vier Remis bei 21 Siegen belegen allein schon die Dominanz, die Kosova in dieser Spielzeit ausgestrahlt hat. Und auch vor der Landesliga ist Torjäger Mujcinovic, Kapitän Gashi und Co. nicht bange. Ein Meisterinterview mit Sportchef Armando Zani folgt...



SG Oberndorf/Matting, Kreisklasse 1

Der ehemalige Bezirksligist TV Oberndorf hatte sich nach dem Abstieg im Jahr 2019 mit Nachbarverein SC Matting zusammengetan. Ein weise Entscheidung mit Weitsicht, wie sich herausstellen sollte. Zweimal in Folge erst in den Aufstiegs-Playoffs gescheitert, hat es nun endlich mit der Rückkehr in die Kreisliga geklappt. Durch einen 3:0-Sieg bei Tegernheim II ist die von Christian Eisvogel trainierte Spielgemeinschaft seit Sonntag nicht mehr von der Tabellenspitze der Kreisklasse 1 zu verdrängen. Gefeiert wurde u.a. mit einer Traktorfahrt durch Oberndorf. Es ist verdiente Meisterschaft: Von 24 Spielen hat die Mannschaft nur vier nicht gewonnen. Dementsprechend sollte der SG auch vor der Kreisliga nicht bange sein.







Endlich Landesligist: Der FC Kosova ließ es am Sonntag krachen. – Foto: Florian Würthele





FC Romania Regensburg, A-Klasse 3

2019 trat der FC Romania im Spielbetrieb in Erscheinung, fünf Jahre später ist er Kreisklassist. Die durchaus technisch versierte Truppe um Spielertrainer und Torjäger Mihai Cionca (14 Saisontore) trägt ihre Heimspiele in Regendorf aus und erspielte sich schon in der vergangenen Spielzeit die Vizemeisterschaft in der A-Klasse 2. Aktuell in der Dreier-Staffel angesiedelt, hat es am drittletzten Spieltag mit der Meisterschaft geklappt. Ausschlaggebend war der eigene 3:2-Auswärtssieg beim FC Kosova II nach zweimaligem Rückstand. Und die Heimniederlage von Verfolger SG Sinzing / Jura II drei Stunden später. Am Sonntag um kurz vor 18 Uhr konnte die Party losgehen.



