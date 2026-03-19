 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Oberliga: Matthias Bloch spricht über sein Karriereende

Im Oberliga-Niederrhein-Podcast spricht Matthias Bloch, Kapitän der SpVg Schonnebeck, über das Spiel gegen St. Tönis, seine Rolle als Führungsspieler, zehn Jahre im Verein und sein Karriereende.

von André Nückel · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser
Hoch hinaus: Matthias Bloch hat mit der SpVg Schonnebeck viel erreicht.
Hoch hinaus: Matthias Bloch hat mit der SpVg Schonnebeck viel erreicht. – Foto: Ulrich Laakmann

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Ein Kapitän blickt zurück - und nach vorne: Matthias Bloch, Führungsspieler der SpVg Schonnebeck, spricht im Oberliga-Niederrhein-Podcast mit Host Anton Wagener über die Saison, seine Rolle im Team und die Entscheidung, nach der Spielzeit seine Karriere zu beenden und künftig als Co-Trainer weiterzumachen. Außerdem geht es um Erinnerungen aus zehn Jahren Schonnebeck und den Blick auf den kommenden Spieltag.

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Neben dem jüngsten Oberliga-Spieltag ist ein weiterer Schwerpunkt der Folge Blochs Rolle als Kapitän. Der 33-Jährige erklärt, wie er Verantwortung innerhalb der Mannschaft wahrnimmt und welche Bedeutung Führungsspieler gerade in einer langen Saison haben.

Emotional wird es, als der Schonnebecker Kapitän auf seine zehn Jahre beim Verein zurückblickt. Bloch spricht über seine prägende Verein bei den "Schwalben" - und natürlich geht es auch um die Zukunft: Bloch erklärt, warum er sich zu diesem Schritt entschieden hat und wie seine Rolle als Co-Trainer aussehen soll.

>>> Das ist Matthias Bloch

0.00 - 0.58: Intro und Begrüßung0.59 - 3.11: Spieltagsrückblick3.12 - 5.28: Matthias Bloch über das Spiel gegen ST. Tönis5.29 - 8.28: Bewertung der Saison und Mannschaftsgefüge der SpVg Schonnebeck8.29 - 12.45: Die Rolle als Kapitän und Führungsspieler12.46 - 17.56: Erinnerungen aus 10 Jahren Schonnebeck17.57 - 21.38: Wie geht's weiter?21.39 - Ende: Spieltagsvorschau und Outro

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Das war Spieltag 23 in der Oberliga Niederrhein

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1
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Abpfiff

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
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Abpfiff

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
2
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Abpfiff

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1
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Abpfiff

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
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Abpfiff

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
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So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
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So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
0
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Abpfiff

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
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Abpfiff

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