Oberliga: Matthias Bloch spricht über sein Karriereende

Hoch hinaus: Matthias Bloch hat mit der SpVg Schonnebeck viel erreicht. – Foto: Ulrich Laakmann

Ein Kapitän blickt zurück - und nach vorne: Matthias Bloch, Führungsspieler der SpVg Schonnebeck, spricht im Oberliga-Niederrhein-Podcast mit Host Anton Wagener über die Saison, seine Rolle im Team und die Entscheidung, nach der Spielzeit seine Karriere zu beenden und künftig als Co-Trainer weiterzumachen. Außerdem geht es um Erinnerungen aus zehn Jahren Schonnebeck und den Blick auf den kommenden Spieltag.

Neben dem jüngsten Oberliga-Spieltag ist ein weiterer Schwerpunkt der Folge Blochs Rolle als Kapitän. Der 33-Jährige erklärt, wie er Verantwortung innerhalb der Mannschaft wahrnimmt und welche Bedeutung Führungsspieler gerade in einer langen Saison haben.

Emotional wird es, als der Schonnebecker Kapitän auf seine zehn Jahre beim Verein zurückblickt. Bloch spricht über seine prägende Verein bei den "Schwalben" - und natürlich geht es auch um die Zukunft: Bloch erklärt, warum er sich zu diesem Schritt entschieden hat und wie seine Rolle als Co-Trainer aussehen soll.