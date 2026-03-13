 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Welche Perspektive hat der SC St. Tönis, Bekim Kastrati?

In der 22. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit Bekim Kastrati, Trainer des SC St. Tönis über den erneuten Derbysieg beim KFC Uerdingen, die Entwicklung seiner Mannschaft, seine Spielidee und die Perspektive des Vereins.

Bekim Kastrati ist der Erfolgstrainer des SC St. Tönis.
Bekim Kastrati ist der Erfolgstrainer des SC St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

In der 22. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa Niederrhein hat Host Anton Wagener mit Bekim Kastrati, Trainer des SC St. Tönis gesprochen. Natürlich stand der erneute 4:1-Derbysieg beim KFC Uerdingen im Fokus, Kastrati beleuchtet aber auch seine Spielidee, die Entwicklung seiner Mannschaft, die Perspektive des SC St. Tönis und verrät, welchen Einfluss seine Karriere als Ex-Profi auf seine aktuelle Aufgabe hat.

>>> Das ist Bekim Kastrati

Zum Oberliga-Podcast mit Bekim Kastrati

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

SC St. Tönis erobert die Grotenburg - die Daten

KFC Uerdingen – SC St. Tönis 1911/20 1:3
KFC Uerdingen: Justin Möllering, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Seongsun You (80. Ibuki Noguchi), Jesse-Garon Sierck, Alexander Lipinski (80. Anthony Oscasindas), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (87. Yasin-Cemal Kaya), Etienne-Noel Reck (46. Dave Fotso Youmssi), Ephraim Kalonji, Adam Tolba (68. Joshua Salonen) - Trainer: Julian Stöhr
SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano (89. Niklas Withofs), Fumito Okihara, Jannis Nikolaou, Dominik Dohmen (79. Maksym Lufarenko), Mario Knops (76. Julio Torrens), Julian Andres Suaterna Florez, Adonis Milaj, Morten Heffungs (76. Gianluca Rizzo), Tyler Nkamanyi (71. Luca Esposito) - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 2018
Tore: 0:1 Maximilian Pohlig (41.), 0:2 Morten Heffungs (45.+1), 1:2 Nedzhib Hadzha (67.), 1:3 Julian Andres Suaterna Florez (80. Handelfmeter)