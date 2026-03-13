Welche Perspektive hat der SC St. Tönis, Bekim Kastrati?

In der 22. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa Niederrhein hat Host Anton Wagener mit Bekim Kastrati, Trainer des SC St. Tönis gesprochen. Natürlich stand der erneute 4:1-Derbysieg beim KFC Uerdingen im Fokus, Kastrati beleuchtet aber auch seine Spielidee, die Entwicklung seiner Mannschaft, die Perspektive des SC St. Tönis und verrät, welchen Einfluss seine Karriere als Ex-Profi auf seine aktuelle Aufgabe hat.
KFC Uerdingen – SC St. Tönis 1911/20 1:3
KFC Uerdingen: Justin Möllering, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Seongsun You (80. Ibuki Noguchi), Jesse-Garon Sierck, Alexander Lipinski (80. Anthony Oscasindas), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (87. Yasin-Cemal Kaya), Etienne-Noel Reck (46. Dave Fotso Youmssi), Ephraim Kalonji, Adam Tolba (68. Joshua Salonen) - Trainer: Julian Stöhr
SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano (89. Niklas Withofs), Fumito Okihara, Jannis Nikolaou, Dominik Dohmen (79. Maksym Lufarenko), Mario Knops (76. Julio Torrens), Julian Andres Suaterna Florez, Adonis Milaj, Morten Heffungs (76. Gianluca Rizzo), Tyler Nkamanyi (71. Luca Esposito) - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 2018
Tore: 0:1 Maximilian Pohlig (41.), 0:2 Morten Heffungs (45.+1), 1:2 Nedzhib Hadzha (67.), 1:3 Julian Andres Suaterna Florez (80. Handelfmeter)