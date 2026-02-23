Jesco Neumann im Interview: "Druck für andere Vereine ist größer"

Jesco Neumann während der 0:2-Pleite im Derby beim VfL Jüchen-Garzweiler. – Foto: Hubert Wilschrey

Der 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist Geschichte - und damit auch das bisherige Format des Oberliga-Podcasts von FuPa! Ab sofort steht wöchentlich ein Protagonist der Oberliga Niederrhein im Fokus - Jesco Neumann, Trainer der Holzheimer SG, spricht in knapp 25 Minuten mit Host Anton Wagener über die aktuelle tabellarische Situation, die erste Oberliga-Saison des Vereins und darüber, wie sich ein Aufsteiger auf diesem Niveau behauptet.

Sie reden auch über die Unterschiede zur Landesliga, über Entwicklungsschritte der Mannschaft und worauf es jetzt wirklich ankommt, damit die HSG die Klasse hält. Außerdem geht es um die Perspektive in Holzheim und um die Frage, wie Neumann selbst seine Zukunft beim Verein sieht.

Natürlich kommen das Derby gegen den VfL Jüchen-Garzweiler, der die HSG mit 2:0 bezwang, und der Spieltag nicht zu kurz - hört rein!