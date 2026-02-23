 2026-02-20T12:29:42.904Z

Team Rückblick

Jesco Neumann im Interview: "Druck für andere Vereine ist größer"

Jesco Neumann, Trainer der Holzheimer SG, spricht im neuen Format des Oberliga-Niederrhein-Podcasts über die Entwicklung seiner Mannschaft, die Unterschiede zur Landesliga, den Klassenerhalt und seine eigene Zukunft bei der HSG.

von André Nückel · Heute, 14:25 Uhr
Jesco Neumann während der 0:2-Pleite im Derby beim VfL Jüchen-Garzweiler.
Jesco Neumann während der 0:2-Pleite im Derby beim VfL Jüchen-Garzweiler. – Foto: Hubert Wilschrey

Der 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist Geschichte - und damit auch das bisherige Format des Oberliga-Podcasts von FuPa! Ab sofort steht wöchentlich ein Protagonist der Oberliga Niederrhein im Fokus - Jesco Neumann, Trainer der Holzheimer SG, spricht in knapp 25 Minuten mit Host Anton Wagener über die aktuelle tabellarische Situation, die erste Oberliga-Saison des Vereins und darüber, wie sich ein Aufsteiger auf diesem Niveau behauptet.

Sie reden auch über die Unterschiede zur Landesliga, über Entwicklungsschritte der Mannschaft und worauf es jetzt wirklich ankommt, damit die HSG die Klasse hält. Außerdem geht es um die Perspektive in Holzheim und um die Frage, wie Neumann selbst seine Zukunft beim Verein sieht.

Natürlich kommen das Derby gegen den VfL Jüchen-Garzweiler, der die HSG mit 2:0 bezwang, und der Spieltag nicht zu kurz - hört rein!

Oberliga-Niederrhein-Podcast #20: Jesco Neumann im Interview

0.00 - 0.44: Intro und Begrüßung
0.45 - 2.22: Spieltagsrückblick
2.23 - 28.33: Gespräch mit Jesco Neumann
28.34 - Ende: Outro und Verabschiedung

So lief der 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein

Sa., 21.02.2026, 18:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
2
0
+Video
VfL Jüchen-Garzweiler – Holzheimer SG 2:0
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 487
Tore: 1:0 Benjamin Schütz (67.), 2:0 Oscar James Callan (86. Eigentor)

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
0
2
Abpfiff
1. FC Kleve – 1. FC Monheim 0:2
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 154
Tore: 0:1 Aleksandar Bojkovski (45.+3), 0:2 Emin Safikhanov (76.)
Rot: Kameron Joseph Blaise (26./1. FC Monheim/)
Rot: Elidon Bilali (27./1. FC Kleve/)

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
2
2
Abpfiff
Sportfreunde Baumberg – VfB Homberg 2:2
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 71
Tore: 1:0 Milan Burovac (27.), 1:1 Marcio Jordan Blank (60.), 2:1 Enis Vila (87.), 2:2 Andres Gerardo Gomez Dimas (88.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
0
1
SV Sonsbeck – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:1
Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Lukas Korytowski (17.)

Gestern, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
0
4
SV Biemenhorst – KFC Uerdingen 0:4
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 933
Tore: 0:1 Alexander Lipinski (44. Foulelfmeter), 0:2 Etienne-Noel Reck (55.), 0:3 Ephraim Kalonji (59.), 0:4 Yasin-Cemal Kaya (76. Foulelfmeter)
Rot: Justin Heckers (75./SV Biemenhorst/Foul)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
4
SV Blau-Weiß Dingden – Ratingen 04/19 1:4
Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Emre Demircan (30. Foulelfmeter), 0:2 Sven Kreyer (46.), 0:3 Umut Yildiz (53.), 0:4 Cem Sabanci (64.), 1:4 Michael Leyking (88.)

Gestern, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
0
1
Abpfiff
+Video
SpVg Schonnebeck – VfB 03 Hilden 0:1
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Etienne Feese (41.)

Gestern, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
3
4

FC Büderich – SC St. Tönis 1911/20 3:4
Schiedsrichter: Dustin Sperling (Leichlingen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Kaies Alaisame (4.), 1:1 Julian Andres Suaterna Florez (22.), 1:2 Kohei Nakano (45.+1), 2:2 Oliver Tomasz Dessau (51.), 3:2 Kaies Alaisame (67.), 3:3 Julian Andres Suaterna Florez (84.), 3:4 Maximilian Pohlig (88.)

Gestern, 16:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
2
1
Abpfiff
TSV Meerbusch – DJK Adler Union Frintrop 2:1
Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Yannick Reiners (11. Foulelfmeter), 1:1 Florian Berisha (67.), 2:1 Harumi Goto (77.)

