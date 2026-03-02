Wie läuft es beim 1. FC Monheim, Simon Büttgenbach?

In der 21. Ausgabe des Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa Niederrhein gibt es diesmal einen neuen Blickwinkel, denn mit Simon Büttgenbach ist erstmals kein Trainer als Gesprächspartner zu Gast. Im ausführlichen Gespräch geht der Sportchef des 1. FC Monheim, der diesen Posten bis Hinrunden-Ende noch bei der Holzheimer SG ausübte, auf die strategische Entwicklung des FCM und die Kaderplanung ein.
0.00 - 0.51: Intro und Begrüßung0.51 - 2.20: Spieltagsrückblick 2.20 - 25.12: Interview mit Simon Büttgenbach 25.13 - Ende: Blick auf die Tabelle und Spieltagsvorschau
Der 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist Geschichte - und damit auch das bisherige Format des Oberliga-Podcasts von FuPa! Ab sofort steht wöchentlich ein Protagonist der Oberliga Niederrhein im Fokus - Jesco Neumann, Trainer der Holzheimer SG, spricht in knapp 25 Minuten mit Host Anton Wagener über die aktuelle tabellarische Situation, die erste Oberliga-Saison des Vereins und darüber, wie sich ein Aufsteiger auf diesem Niveau behauptet.
0.00 - 0.44: Intro und Begrüßung
0.45 - 2.22: Spieltagsrückblick
2.23 - 28.33: Gespräch mit Jesco Neumann
28.34 - Ende: Outro und Verabschiedung
