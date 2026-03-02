Wie läuft es beim 1. FC Monheim, Simon Büttgenbach?

Der 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist Geschichte - und damit auch das bisherige Format des Oberliga-Podcasts von FuPa! Ab sofort steht wöchentlich ein Protagonist der Oberliga Niederrhein im Fokus - Jesco Neumann, Trainer der Holzheimer SG, spricht in knapp 25 Minuten mit Host Anton Wagener über die aktuelle tabellarische Situation, die erste Oberliga-Saison des Vereins und darüber, wie sich ein Aufsteiger auf diesem Niveau behauptet.