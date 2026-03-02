 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Wie läuft es beim 1. FC Monheim, Simon Büttgenbach?

Oberliga Niederrhein: In der neuen Podcast-Folge spricht Simon Büttgenbach, ehemaliger Sportlicher Leiter der Holzheimer SG und neuer des 1. FC Monheim, über die Ausrichtung und Kaderplanung des FCM.

von André Nückel · Gestern, 23:55 Uhr · 0 Leser
Sportchef des 1. FC Monheim: Simon Büttgenbach.
Sportchef des 1. FC Monheim: Simon Büttgenbach. – Foto: FCM

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

In der 21. Ausgabe des Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa Niederrhein gibt es diesmal einen neuen Blickwinkel, denn mit Simon Büttgenbach ist erstmals kein Trainer als Gesprächspartner zu Gast. Im ausführlichen Gespräch geht der Sportchef des 1. FC Monheim, der diesen Posten bis Hinrunden-Ende noch bei der Holzheimer SG ausübte, auf die strategische Entwicklung des FCM und die Kaderplanung ein.

Oberliga-Niederrhein-Podcast #21: Simon Büttgenbach im Interview

0.00 - 0.51: Intro und Begrüßung0.51 - 2.20: Spieltagsrückblick2.20 - 25.12: Interview mit Simon Büttgenbach25.13 - Ende: Blick auf die Tabelle und Spieltagsvorschau

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Oberliga-Niederrhein-Podcast #20: Jesco Neumann im Interview

Der 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist Geschichte - und damit auch das bisherige Format des Oberliga-Podcasts von FuPa! Ab sofort steht wöchentlich ein Protagonist der Oberliga Niederrhein im Fokus - Jesco Neumann, Trainer der Holzheimer SG, spricht in knapp 25 Minuten mit Host Anton Wagener über die aktuelle tabellarische Situation, die erste Oberliga-Saison des Vereins und darüber, wie sich ein Aufsteiger auf diesem Niveau behauptet.

0.00 - 0.44: Intro und Begrüßung
0.45 - 2.22: Spieltagsrückblick
2.23 - 28.33: Gespräch mit Jesco Neumann
28.34 - Ende: Outro und Verabschiedung

________________

So geht es in der Oberliga Niederrhein weiter

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
20:00live

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00live

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:15

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:30

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: