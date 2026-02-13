 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg: Zahlreiche Tests abgesagt

Die Oberliga Hamburg wird planmäßig in der kommenden Woche ihren ersten Spieltag absolvieren. FuPa präsentiert euch alle Testspiele mit Oberliga-Beteiligung bis zum Ligastart. Am Donnerstag zeigten sich TSV Buchholz und ETSV Hamburg in Torlaune.

von red · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser
So laufen die Testspiele der Oberliga Hamburg bis zum Start 2026.
So laufen die Testspiele der Oberliga Hamburg bis zum Start 2026. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Zum 20. Februar 2026 soll die Oberliga Hamburg wieder starten - und bis dahin stehen noch einige Testspiele an. Planmäßig soll sogar am 18. Februar noch der letzte Test über die Bühne gehen. FuPa präsentiert euch alle Testspiele, Ergebnisse und Torschützen samt Kurz-Zusammenfassung für den jeweiligen Tag, der Artikel wird also laufend aktualisiert.

Update am 13. Februar: Durch den erneuten Schneefall sind wieder zahlreiche Spiele abgesagt. Die TuS Dassendorf streut dafür am Samstag ein Testspiel beim FC Mecklenburg-Schwerin ein, HEBC verlegt seinen Test auf Montag.

Die Oberliga-Testspiele am Mittwoch, 11. Februar 2026

Für die TuS Dassendorf lief erstmals Max Kruse aus, doch das Spiel beim ambitionierten Regionalliga-Klub SV Drochtersten/Assel ging klar verloren - mehr hier! Außerdem glich der USC Paloma bei der U19 des Eimsbütteler TV zweimal aus.

Mi., 11.02.2026, 19:30 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
7
0
Abpfiff

SV Drochtersen/Assel – TuS Dassendorf 7:0
Schiedsrichter: Mika Jungclaus
Tore: 1:0 Jannes Wulff, 2:0 Jorik Wulff, 3:0 Haris Hyseni, 4:0 Jorik Wulff, 5:0 Luca Daginnus, 6:0 Philipp Aue, 7:0 Matti Steinmann

Mi., 11.02.2026, 19:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVEimsbütteler TV
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
2
2
Abpfiff

Eimsbütteler TV (U19) – USC Paloma 2:2
Schiedsrichter: Valentin Jakob Geiger
Tore: 1:0 Zülfü Kahn Demirbag (17.), 1:1 Moritz Maximilian Niemann (42.), 2:1 Romeo Blekic (45.), 2:2 Aulon Lekaj (57.)

Die Oberliga-Testspiele am Donnerstag, 12. Februar 2026

Am Donnerstag spielten so viele Oberliga-Klubs wie lange nicht, schließlich bremste die Witterung alle Vereine aus. Während der ETSV Hamburg gegen Altona 93 überzeugte - mehr hier -, verloren HEBC Hamburg, Nikola Tesla und der SC Victoria. Die anderen Teams zeigten sich in Torlaune, allerdings spielte der TSV Buchholz beispielsweise nur gegen einen Bezirksligisten.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
0
1
Abpfiff

SC Victoria – SV Todesfelde 0:1
Schiedsrichter: André Becker
Tore: 0:1 Morten Liebert (3.)

Gestern, 20:00 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
2
1
Abpfiff

FC Union Tornesch – HEBC Hamburg 2:1
Schiedsrichter: Timo Rehder
Tore: 1:0 Justin Morten Elling (44.), 2:0 Tim Eberle (51.), 2:1 Robert Schick (54. Foulelfmeter)

Gestern, 19:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Altona 93
Altona 93Altona 93
6
2
Abpfiff

ETSV Hamburg – Altona 93 6:2
Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg)
Tore: 1:0 Can Kömürcü (23.), 1:1 Gianluca Przondziono (26.), 2:1 Luis Jahraus (31.), 2:2 Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor (41.), 3:2 Dominik Akyol (52.), 4:2 Muhamed Ajruli (60.), 5:2 Marius Wilms (84.), 6:2 Marius Wilms (86.)

Gestern, 19:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
4
0
Abpfiff

HT 16 – SC Condor Hamburg 4:0
Schiedsrichter: Mario Schirmer (Hamburg)
Tore: 1:0 Burak Hüseyin Keskin (38.), 2:0 Elyesa-Kamil Pekin (43.), 3:0 Caleb Kakra Awuah (54.), 4:0 Valentin Zalli (82.)

Gestern, 19:45 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
3
1
Abpfiff

FC Süderelbe – FC Türkiye Wilhelmsburg 3:1
Schiedsrichter: Marvin Repke
Tore: 0:1 Viktor Hugo Cadilhe Branco (5.), 1:1 Fabio Parduhn (15.), 2:1 Theodoros Ganitis (84.), 3:1 Osman Güraltunkeser (84.)

Gestern, 20:00 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
MTSV Hohenwestedt
MTSV HohenwestedtHohenwestedt
2
3
Abpfiff

FK Nikola Tesla – MTSV Hohenwestedt 2:3
Schiedsrichter: Valentin Jakob Geiger
Tore: 1:0 Mehmet Necati Agdan (4. Foulelfmeter), 1:1 Mehmet Necati Agdan (8. Eigentor), 1:2 Jannes Dolling (35.), 2:2 Ede Mika Zimmermann (39.), 2:3 Tjark Struve (49.)

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
Buchholzer FC
Buchholzer FCBuchholz. FC
9
1
Abpfiff

TSV Buchholz 08 – Buchholzer FC 9:1
Schiedsrichter: Johannes Mayer-Lindenberg
Tore: 1:0 Phil Noah Wyludda (6.), 2:0 Phil Noah Wyludda (17.), 3:0 Mahmoud Haidar (19.), 4:0 Patrick Böhmker (28.), 5:0 Till Strohbehn (69.), 6:0 Jakob Schulz (71.), 7:0 Jakob Schulz (74.), 8:0 John-Ruben Cassel (87.), 9:0 Till Strohbehn (89.), 9:1 Maximilian Haar (90.)

Die Oberliga-Testspiele am Freitag, 13. Februar 2026

Heute, 19:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Abgesagt
Spieltext Vorw. Wacker - Hamm United

Heute, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
Abgesagt
Spieltext Harksheide - USC Paloma

Heute, 19:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
SV Atlas Delmenhorst
SV Atlas DelmenhorstSV Atlas Del
Abgesagt
Spieltext ETV - SV Atlas Delmenhorst

Heute, 19:30 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
Abgesagt
Spieltext TSV Sasel - Concordia

Heute, 20:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Abgesagt
Spieltext TBS Pinneb. - ETSV Hamburg

Die Oberliga-Testspiele am Samstag, 14. Februar 2026

Morgen, 11:00 Uhr
FC Kilia Kiel
FC Kilia KielKilia Kiel
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
11:00
Spieltext Kilia Kiel - Niend. TSV

Morgen, 14:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
14:00
Spieltext SC Victoria - Buchholz 08

Morgen, 15:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
15:00
Spieltext Norderstedt II - Teutonia 05

Morgen, 13:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
13:00
Spieltext Süderelbe - Todesfelde

Morgen, 15:30 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix II
15:30
Spieltext Niend. TSV - 1. FC Phönix II

Morgen, 13:00 Uhr
FC Mecklenburg Schwerin
FC Mecklenburg SchwerinMeck SN
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
13:00
Spieltext Meck SN - Dassendorf

Die Oberliga-Testspiele am Sonntag, 15. Februar 2026

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
14:30
Spieltext Dersimspor - FC Türkiye

So., 15.02.2026, 13:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
13:00
Spieltext USC Paloma - Nikola Tesla

So., 15.02.2026, 13:00 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
Abgesagt
Spieltext HT 16 - Dassendorf

So., 15.02.2026, 14:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
Abgesagt
Spieltext Vorw. Wacker - TSV Sasel

So., 15.02.2026, 15:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
TuS Rotenhof
TuS RotenhofRotenhof
15:00
Spieltext SC Victoria - Rotenhof

So., 15.02.2026, 15:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
15:00
Spieltext ETSV Hamburg - Greifswald

So., 15.02.2026, 17:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
17:30
Spieltext ETV - TBS Pinneb.

Die Oberliga-Testspiele am Montag, 16. Februar 2026

Mo., 16.02.2026, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
19:30
Spieltext HSV BU - HEBC Hamburg

Die Oberliga-Testspiele am Dienstag, 17. Februar 2026

Di., 17.02.2026, 19:45 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
SV Börnsen
SV BörnsenSV Börnsen
19:45
Spieltext Curs.-Neueng - SV Börnsen

Di., 17.02.2026, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
19:30
Spieltext Vorw. Wacker - Lüneburg SK

Die Oberliga-Testspiele am Mittwoch, 18. Februar 2026

Mi., 18.02.2026, 19:00 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
Altona 93
Altona 93Altona 93
19:00
Spieltext Nikola Tesla - Altona 93

