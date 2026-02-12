ETSV Hamburg feiert Sechs-Tore-Sieg gegen Altona 93

Der ETSV Hamburg darf den nächsten beeindrucken Sieg bejubeln. – Foto: IMAGO / Lobeca

ETSV Hamburg, Tabellenführer der Oberliga Hamburg, hat im Testspiel gegen den noch amtierenden Meister der Liga eindrucksvoll gezeigt, dass er der nächste Titelträger im Hamburger Oberhaus sein möchte. Gegen den Regionalligisten Altona 93 feierte das Team von Jan-Philipp Rose nach einem 2:2 zur Pause noch einen 6:2-Kantersieg.

Nach der Pause fehlen Altona die Antworten Normalerweise hätte Regionalliga-Aufsteiger und Abstiegskandidat Altona am kommenden Samstag ein Nachholspiel gegen den SSV Jeddeloh bestritten, doch witterungsbedingt wird die Partie erneut abgesagt - und das ist offenbar gut so. Altona kam beim ETSV Hamburg mit 2:6 unter die Räder und kann vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga Nord eine weitere Woche sicherlich gut benötigen. Gegner ist mit dem VfB Oldenburg nämlich die zweitstärkste Kraft der Liga. Der Oberliga-Tabellenführer traf im ersten Abschnitt durch Can Kömürcü und Winter-Zugang Luis Jahraus, doch Gianluca Przondziono (Elfmeter) und Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor glichen jeweils die Rückstände aus. Im zweiten Abschnitt fehlten der Elf von Andreas Bergmann dann aber die Antworten, denn der ETSV Hamburg zog in der Folge davon und "gewann den zweiten Durchgang" sozusagen mit 4:0. Zwei Doppelschläge brachen den Gästen das Genick: Dominik Akyol und Muhamed Ajruli (52. & 60.) sorgten für die erneute Führung der Hausherren, ehe Marius Wilms das Ergebnis per Doppelpack in die Höhe trieb (84. & 86.).

Fr., 20.02.2026, 19:45 Uhr Eimsbütteler TV ETV ETSV Hamburg ETSV Hamburg 19:45 PUSH

Das 6:2 des ETSV Hamburg ist ähnlich wie das 0:7 der TuS Dassendorf gegen die SV Drochtersen-Assel mit Vorsicht zu genießen, weil dieser Erfolg ein Testspiel-Ergebnis bleibt. Allerdings gibt ein solches Resultat Selbstvertrauen - und das kann vor dem Topspiel am 20. Februar gegen den direkten Verfolger Eimsbütteler TV natürlich nicht schaden.

ETSV Hamburg – Altona 93 6:2

ETSV Hamburg: Samuel Graudenz, Yannick Siemsen, Andy Appiah, Brandolf Duah, Eugenio Junior Lopes, Vedat Düzgüner, Blerim Qestai, Can Kömürcü, Muhamed Ajruli, Dominik Akyol, Luis Jahraus - Trainer: Jan-Philipp Rose

Altona 93: Dennis Lohmann, Michael Kwabena Ambrosius, Gideon Baur, Lesley Kusi Karschau, Niklas Jovanovic, Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor, Gianluca Przondziono, Bendix Claudius Gelzer, Marcell Sobotta, Philip Stefaniuk, Moritz Göttel - Trainer: Andreas Bergmann

Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg)

Tore: 1:0 Can Kömürcü (23.), 1:1 Gianluca Przondziono (26.), 2:1 Luis Jahraus (31.), 2:2 Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor (41.), 3:2 Dominik Akyol (52.), 4:2 Muhamed Ajruli (60.), 5:2 Marius Wilms (84.), 6:2 Marius Wilms (86.)

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: