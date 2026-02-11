Gegen Regionalliga-Team: TuS Dassendorf verliert bei Kruse-Debüt hoch

Auch die TuS Dassendorf hat wegen des hartnäckigen Hamburger Winters lange auf einen Test warten müssen. Der erste Gegner nach fast einem Monat hatte es am Mittwoch direkt in sich: Beim Debüt des ehemaligen Bundesliga-Spielers Max Kruse verlor der Tabellendritte der Oberliga Hamburg bei der SV Drochtersen/Assel mit 0:7 (0:2).
Beim ersten Spiel von Kruse (37), der in den kommenden Monaten durch das Zweitspielrecht auch für den BSV Dersim 1993 in Berlin spielen wird, hat Dassendorf direkt gegen ein großes Kaliber getestet, denn die Mannschaft von Oliver Ioannou ist Tabellendritter der Regionalliga Nord mit Kontakt zum Tabellenführer SV Meppen (es fehlen nur drei Punkte). Der Ex-Profi saß zunächst auf der Bank.
Jannes und Jorik Wulff sorgte für den 2:0-Pausenstand des Favoriten, der im Anschluss aber davonzog. Haris Hyseni, Jorik Wulff, Luca Daginnus, Philipp Aue und Matti Steinmann sorgten für den Kantersieg der Gastgeber, deren Regionalliga-Auftakt am Wochenende gegen Blau-Weiß Lohne ausfällt. Erst in der kommenden soll es gegen den HSC Hannover wieder um Punkte gehen.
Dann wäre auch Dassendorf wieder im Oberliga-Einsatz, sofern das Heimspiel gegen die SV Halstenbek-Rellingen über die Bühne gehen kann. Die hohe Niederlage ist aufgrund der vergangenen Wochen relativ zu betrachten, spannend ist vielmehr das angesetzte Testspiel am Sonntag gegen HT 16, weil die Hamburger Turnerschaft ebenfalls auf Oberliga-Niveau unterwegs ist und dieselben Vorbereitungs-Probleme wie die TuS hat. Immerhin: Zugänge wie Yannik Nuxoll, Amoah Enock Hartwig oder Torjäger Maximilian Thilo Dittrich standen direkt in der Startelf.
SV Drochtersen/Assel – TuS Dassendorf 7:0
SV Drochtersen/Assel: Patrick Siefkes, Jannes Elfers, Tjorve Nils Mohr, Liam Giwah, Robin Kölle, Sebastian Haut, Matti Steinmann, Jorik Wulff, Jannes Wulff, Haris Hyseni, Allah Aid Hamid - Trainer: Oliver Ioannou
TuS Dassendorf: Gianluca Babuschkin, Erciyes Firat Palo, Yannik Nuxoll, Amoah Enock Hartwig, Sven Möller, Okan Adil Kurt, Colin Haupt, Maximilian Peter Grünberg, Karim Ay, Maximilian Thilo Dittrich - Trainer: Özden Kocadal
Schiedsrichter: Mika Jungclaus
Tore: 1:0 Jannes Wulff, 2:0 Jorik Wulff, 3:0 Haris Hyseni, 4:0 Jorik Wulff, 5:0 Luca Daginnus, 6:0 Philipp Aue, 7:0 Matti Steinmann
