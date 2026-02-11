Gegen Regionalliga-Team: TuS Dassendorf verliert bei Kruse-Debüt hoch

SV Drochtersen/Assel schlägt TuS Dassendorf. – Foto: Jörg Struwe

Auch die TuS Dassendorf hat wegen des hartnäckigen Hamburger Winters lange auf einen Test warten müssen. Der erste Gegner nach fast einem Monat hatte es am Mittwoch direkt in sich: Beim Debüt des ehemaligen Bundesliga-Spielers Max Kruse verlor der Tabellendritte der Oberliga Hamburg bei der SV Drochtersen/Assel mit 0:7 (0:2).

Beim ersten Spiel von Kruse (37), der in den kommenden Monaten durch das Zweitspielrecht auch für den BSV Dersim 1993 in Berlin spielen wird, hat Dassendorf direkt gegen ein großes Kaliber getestet, denn die Mannschaft von Oliver Ioannou ist Tabellendritter der Regionalliga Nord mit Kontakt zum Tabellenführer SV Meppen (es fehlen nur drei Punkte). Der Ex-Profi saß zunächst auf der Bank.

Kein Test auf Augenhöhe - erst am Sonntag

Jannes und Jorik Wulff sorgte für den 2:0-Pausenstand des Favoriten, der im Anschluss aber davonzog. Haris Hyseni, Jorik Wulff, Luca Daginnus, Philipp Aue und Matti Steinmann sorgten für den Kantersieg der Gastgeber, deren Regionalliga-Auftakt am Wochenende gegen Blau-Weiß Lohne ausfällt. Erst in der kommenden soll es gegen den HSC Hannover wieder um Punkte gehen.