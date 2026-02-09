Concordia-Torjäger Maxi Dittrich wechselt zurück in die Oberliga Concordia Hamburg verliert ihren besten Spieler: Maximilian Dittrich wechselt zurück in die Oberliga und verlässt den Landesliga-Tabellenführer nach einer überragenden Hinrunde. Dittrich zieht es zurück zur TuS Dassendorf, die vermutlich den besten Angriff der gesamten Oberliga Hamburg stellen dürfte. von red · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser

Maximilian Dittrich (l.) stürmt wieder für die TuS Dassendorf. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Während der Unruhen beim Tabellenführer der Landesliga Hansa hat Concordia Hamburg ihren besten Spieler verloren: Die restliche Saison muss der Aufstiegsanwärter auf die Oberliga Hamburg ohne Ausnahmespieler Maximilian Dittrich auskommen, denn er wechselt zurück zur TuS Dassendorf, die jetzt sicherlich den besten Angriff der Liga stellen dürfte.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der 29-Jährige lief seit Sommer für die Concordia auf und avancierte zum absoluten Schlüsselspieler, denn vor allem dank seiner 28 Tore und zwölf Vorlagen in nur 16 Partien haben die Hamburger in der Landesliga zehn Punkte Vorsprung auf Rang zwei. Mit dieser Quote ist Dittrich zeitgleich auch der aktuell beste Landesliga-Stürmer in ganz Deutschland. Für Concordia Hamburg ist der Abgang des Top-Torjägers ein extrem bitterer, dafür gibt es aber seit vergangener Woche für den Gesamtverein wieder Licht am Ende des Tunnels, nachdem die Posse um die vermeintliche Entlassung von Trainer Baris Saglam wohl endgültig beendet sein dürfte. >>> Das ist Maximilian Dittrich Mit der TuS Dassendorf feierte Dittrich schon einige Meisterschaften in der Oberliga Hamburg, weitere sollen folgen. Zwischen 2017 und 2024 lief er für Dassendorf auf und ist ab sofort Teil der wohl besten Offensive der Hansestadt: Immerhin zählen die beiden ehemaligen Bundesliga-Spieler Martin Harnik und Max Kruse ebenso zum Kader wie die torgefährlichen Sven Möller (elf Tore), Kristof Kurczynski, Fabian Friedemann Graudenz oder Michael Kobert (jeweils neun Tore).

Dittrich will weitere Titel feiern Bei der Vorstellung des Torjägers erklärt Sportchef Hakan Karadiken: „Ich freue mich unglaublich, dass Maxi wieder zuhause ist. Seine Leistungen haben mich total überzeugt, und man spürt einfach, wie sehr er in den letzten Monaten gereift ist und zu seiner alten Stärke zurückgefunden hat. Maxi bringt enorme Erfahrung mit, die unserer Mannschaft in der Rückrunde und auch in der kommenden Saison extrem guttun wird. Wir sind stolz und sehr froh, ihn wieder bei uns zu haben.“ Der Stürmer ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass Hakan mich in der aktuellen Situation bei Concordia so tatkräftig unterstützt und den ursprünglich für den Sommer geplanten Wechsel zur TuS Dassendorf kurzfristig ermöglicht hat. Nach einer überragenden Hinrunde möchte ich der Mannschaft nun schnellstmöglich helfen und an meine Leistungen anknüpfen. Ich bin glücklich, endlich wieder zurück zu sein, und werde alles geben, um gemeinsam mit der TuS erneut Trophäen in die Höhe zu stemmen. Vier Meisterschaften, die ich hier bereits erleben durfte, reichen mir definitiv noch nicht."