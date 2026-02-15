Wird die Fußball-Pause in Hamburg verlängert? Das sagt der Verband

In der kommenden Woche soll nach Verlängerung der Winterpause rund um Hamburg die Saison erneut starten - 2026 haben wegen der Witterung schließlich noch keine Pflichtspiele stattgefunden. Doch das Wetter, vor allem Schnee und Frost, macht den Amateurfußballern aktuell einen gewaltigen Strich durch die Rechnung, denn am Wochenende fallen witterungsbedingt schon wieder fast alle Partien aus. Was plant also der Hamburger Fußball-Verband? FuPa hat nachgefragt.
Warum eine Woche vor dem Pflichtspielstart kaum an Punktspiele zu denken ist, liegt auf der Hand: Die überwältigende Mehrheit der Hamburger Fußballvereine hat in diesem Winter kaum bis gar nicht unter freiem Himmel trainieren oder spielen können, bei manchen Klubs liegt die bis dato letzte "Draußen-Einheit" fast schon vier Wochen in der Vergangenheit. Geplant war es eigentlich, dass schon im Januar Nachholspiele und die Oberliga Hamburg starten, doch der Verband hatte schon vor Wochen eine Generalabsage ausgesprochen und diese im Anschluss bis zu einschließlich diesem Wochenende für Pflichtspiele ausgeweitet.
Zur Wochenmitte schien erstmals, so etwas wie Normalität einzutreten. Einige Klubs konnten Testspiele absolvieren, so überzeugte beispielsweise Oberliga-Tabellenführer ETSV Hamburg am Donnerstag im Testspiel gegen den Regionalligisten Altona 93. Seit Freitag werden fast keine Duelle mehr angepfiffen, quasi alle geplanten Begegnungen wurden bereits abgesagt. Wäre es nur die Generalprobe, auf die die Vereine vor dem Re-Start verzichten müssten, wäre es schade, aber halb so wild. Viele Mannschaften haben aber fast die gesamte Vorbereitung verpasst, denn auch Sporthallen und Fitnessstudios oder sonstige Angebote waren zuletzt überfüllt bzw. extrem frequentiert.
Auf FuPa-Nachfrage hat der Hamburger Fußball-Verband mitgeteilt, dass er die "Wetterlage am Wochenende, den weiteren Verlauf und die Wettervorhersage beobachten" wolle. Ob die Pflichtspiele erneut per Generalabsage gecancelt und verschoben werden, wird im Laufe der nächsten Tage entschieden. "Mitte kommender Woche werden wir eine Entscheidung treffen", teilt der HFV mit.
Ab Mittwoch starten die ersten Spiele der Senioren, am Freitag ist das Oberliga-Topspiel zwischen dem Eimsbütteler TV und dem ETSV Hamburg angesetzt. Was sagt die Wetter-Prognose? Laut Wetter.de sind bis Freitag Temperaturen bis -10 Grad in der Nacht möglich, zudem kann es tagsüber, das gilt auch für das Wochenende, regnen. Am Samstag und Sonntag könnten die Temperaturen wieder steigen, wohl aber mit zunehmenden Regen. Spiele bis einschließlich Freitag scheinen also unrealistisch.
FuPa hat außerdem die Community befragt: 75,8 Prozent der 248 Teilnehmer wünschen sich, dass die Saison erst im März wieder beginnt, 14,5 Prozent meinen, dass jeder spielen kann, wer mag, solange der Gegner zustimmt. Hier solle der Verband aber auch "einfaches" Absagen ermöglichen. Nur 9,7 Prozent sind der Meinung, dass alle Teams jederzeit spielen sollten.
Bei einer möglichen Verlängerung der Winterpause geht es nicht nur um die Beschaffenheit der Plätze in Hamburg. Ohne eine halbwegs ordentliche Vorbereitung steigt auch das Verletzungsrisiko der Sportler, vor allem muskuläre Probleme sollten in den ersten Wochen nicht überraschen. Auch das wird der Hamburger Fußball-Verband bei seiner Entscheidungsfindung berücksichtigen und sich dann vermutlich bis Dienstag oder Mittwochvormittag äußern.
Eine Überraschung wäre es nicht, wenn Pflichtspiele erst ab März stattfinden dürfen. Zeitgleich steigt aber auch der zeitliche Druck hinsichtlich des Saisonendes, weil in manchen Ligen ein ganzer, in vielen Ligen ein halber Spielmonat verloren ginge. So oder so, die Situation ist verfahren und wird für alle Beteiligten eine große Herausforderung.
