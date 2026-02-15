Wird die Fußball-Pause in Hamburg verlängert? Das sagt der Verband FuPa hat beim Hamburger Fußball-Verband nachgefragt, ob der Ligastart 2026 wegen des Wetters erneut verschoben wird. Was der HFV sagt und mit Blick auf die erste Pflichtspiele in der kommenden Woche plant. von red · Heute, 08:59 Uhr · 0 Leser

Symbolbild für den Schneefall. – Foto: Imago Images

In der kommenden Woche soll nach Verlängerung der Winterpause rund um Hamburg die Saison erneut starten - 2026 haben wegen der Witterung schließlich noch keine Pflichtspiele stattgefunden. Doch das Wetter, vor allem Schnee und Frost, macht den Amateurfußballern aktuell einen gewaltigen Strich durch die Rechnung, denn am Wochenende fallen witterungsbedingt schon wieder fast alle Partien aus. Was plant also der Hamburger Fußball-Verband? FuPa hat nachgefragt.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Winterpause per Generalabsage vom HFV bereits verlängert Warum eine Woche vor dem Pflichtspielstart kaum an Punktspiele zu denken ist, liegt auf der Hand: Die überwältigende Mehrheit der Hamburger Fußballvereine hat in diesem Winter kaum bis gar nicht unter freiem Himmel trainieren oder spielen können, bei manchen Klubs liegt die bis dato letzte "Draußen-Einheit" fast schon vier Wochen in der Vergangenheit. Geplant war es eigentlich, dass schon im Januar Nachholspiele und die Oberliga Hamburg starten, doch der Verband hatte schon vor Wochen eine Generalabsage ausgesprochen und diese im Anschluss bis zu einschließlich diesem Wochenende für Pflichtspiele ausgeweitet. Kurz Hoffnung zur Wochenmitte Zur Wochenmitte schien erstmals, so etwas wie Normalität einzutreten. Einige Klubs konnten Testspiele absolvieren, so überzeugte beispielsweise Oberliga-Tabellenführer ETSV Hamburg am Donnerstag im Testspiel gegen den Regionalligisten Altona 93. Seit Freitag werden fast keine Duelle mehr angepfiffen, quasi alle geplanten Begegnungen wurden bereits abgesagt. Wäre es nur die Generalprobe, auf die die Vereine vor dem Re-Start verzichten müssten, wäre es schade, aber halb so wild. Viele Mannschaften haben aber fast die gesamte Vorbereitung verpasst, denn auch Sporthallen und Fitnessstudios oder sonstige Angebote waren zuletzt überfüllt bzw. extrem frequentiert.

Hamburger Fußball-Verband beobachtet die Situation Auf FuPa-Nachfrage hat der Hamburger Fußball-Verband mitgeteilt, dass er die "Wetterlage am Wochenende, den weiteren Verlauf und die Wettervorhersage beobachten" wolle. Ob die Pflichtspiele erneut per Generalabsage gecancelt und verschoben werden, wird im Laufe der nächsten Tage entschieden. "Mitte kommender Woche werden wir eine Entscheidung treffen", teilt der HFV mit. Ab Mittwoch starten die ersten Spiele der Senioren, am Freitag ist das Oberliga-Topspiel zwischen dem Eimsbütteler TV und dem ETSV Hamburg angesetzt. Was sagt die Wetter-Prognose? Laut Wetter.de sind bis Freitag Temperaturen bis -10 Grad in der Nacht möglich, zudem kann es tagsüber, das gilt auch für das Wochenende, regnen. Am Samstag und Sonntag könnten die Temperaturen wieder steigen, wohl aber mit zunehmenden Regen. Spiele bis einschließlich Freitag scheinen also unrealistisch.