Oberliga: Große Auswahl für SV Gonsenheim Fast keine Verletzten mehr vor dem gegen TuS Kirchberg

Mainz . Raffael Grigoryan könnte am Sonntag (15 Uhr) im Oberliga-Heimspiel des SV Gonsenheim gegen Aufsteiger TuS Kirchberg sein Comeback feiern. Hady Kallo braucht wohl noch ein paar Tage länger. Und das war es, von drei Krankheitsfällen abgesehen, auch schon mit Nachrichten aus dem leer gefegten Wildpark-Lazarett. Während allerorten die Probleme in Muskulatur und Bandapparat zunehmen in dieser Jahreszeit, quellen in Gonsenheim Kader und Trainingsplatz über. Ein „großes Kompliment an unsere Physios Fabian Scholl und Tobias Schwab“ zollt Trainer Anouar Ddaou.