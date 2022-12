Niederlage gegen Kellerkind: Solingen strauchelt gegen Reusrath Landesliga Niederrhein, Gruppe 3: Der DV Solingen verliert gegen den SC Germania Reusrath mit 1:4 und verpasst es, den Druck auf das Spitzentrio zu erhöhen.

Solingens letzter Gegner vor der Winterpause war im Vorfeld zumindest auf dem Papier eine lösbare Aufgabe. Der SC Germania Reusrath hatte drei Spiele hintereinander verloren (inklusive 0:7-Klatsche beim FC Remscheid) und zudem in den vergangenen sechs Partien immer mindestens zwei Gegentore kassiert. Solingen hingegen war in ordentlicher Form - und das nahezu seit Saisonbeginn. Der Aufsteiger konnte nach einem mäßigen Start acht von zehn Spiele für sich entscheiden. Die Folge: Ein starker vierter Platz und alle Chancen im Aufstiegsrennen.

Wenige Highlights - Hinrichs eiskalt

Eine Großzahl an atemberaubenden Torraumszenen hatte das Spiel an diesem dritten Advent in Hälfte eins nicht zu bieten. Die wenigen Highlights, die den Zuschauern aber geboten wurden, hatten es in sich. Jeweils eine Großchance auf beiden Seiten gab es schon in der Anfangsviertelstunde, doch sowohl Solingens Torhüter Asterios Karagiannis als auch Maurice Okicic auf der anderen Seite konnten parieren. Nach einer knappen halben Stunde war der Bann dann doch gebrochen, Pascal Hinrichs verwandelte nach Vorarbeit von Maximilian Steinebach eiskalt zum 1:0 für Reusrath (28.). In der Folge suchte Solingen eine Antwort, der Gast aus Reusrath hatte aber auch seine Möglichkeiten. Ein weiteres Tor sollte bis zum Pausenpfiff jedoch nicht mehr gelingen.

Hinrichs und Steinebach drehen weiter auf