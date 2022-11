Neues Trainerduo: Arben Gashi und Julian Jäger übernehmen SV Herten Duo kommt per sofort vom FSV Rheinfelden zum Bezirksligisten

Der SV Herten hat seinen Trainerposten neu besetzt: Wie Justin Petretta, der Sportchef des Bezirksligisten, am Dienstagabend mitteilte, werden Arben Gashi und Julian Jäger per sofort das Coaching übernehmen. Das Duo kommt vom FSV Rheinfelden zum Tabellen-14. der Bezirksliga Hochrhein. Beim Landesligisten war Jäger bisher nicht nur als Spieler, sondern auch als Sportchef aktiv und war eine der prägenden Figur des erfolgreichen Umbruchs des FSV, verbunden mit dem Umzug auf das neue Sportgelände in Warmbach - wo Jäger selbst groß geworden und mit dem Fußball beim SV Warmbach begonnen hat.

Nun folgt der abrupte, überraschende Wechsel zum SV Herten, wo Jäger bereits von Anfang 2015 bis 2019 aktiv war. Dort wird Jäger als spielender Co-Trainer fungieren, wobei für einen aktiven Einsatz die entsprechenden Wechselmodalitäten zu berücksichtigen sind. So wird der 31 Jahre alte Verteidiger zunächst noch nicht selbst auf dem Platz stehen können.