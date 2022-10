Nach ungenügendem Saisonstart: Wädenswils Trainer mit Rücktritt Drittligist braucht neuen Verantwortlichen

FC Wädenswil: Vanaria nach Niederlage abgetreten. Beim Drittligisten FC Wädenswil hat Trainer Tony Vanaria seinen Rücktritt gegeben. Der Grund dafür ist die sportliche Entwicklung in den letzten Wochen. Der FCW verpasste im Juni nach einem spannenden Duell mit Lokalrivalen Horgen den Wiederaufstieg in die 2. Liga. In besonderer Erinnerung blieb vor allem die denkwürdige Finalissima, die vor beachtlicher Kulisse 4:4 geendet hatte. Mit einem Sieg wäre Wädenswil aufgestiegen. In der neuen Saison tat sich Vanarias Team wesentlich schwieriger. So erlitt es am Sonntag mit dem 0:2 bei Oetwil-Geroldswil bereits die zweite Niederlage in der Gruppe 1. Im Moment werden die Wädenswiler vom bisherigen Assistenten Carlos Lopes und Sportchef Claudio Salvatore betreut. Derweil sucht der Verein "eine optimale Nachfolgelösung", wie er in einer MItteilung schreibt. Der abgetretene Vanaria war seit Oktober 2019 beim damals schon in der 3. Liga spielenden FCW im Amt gewesen.

Dardania St. Gallen: Sereinig übernimmt bis zum Ende der Vorrunde. Daniel Sereinig heisst der neue Trainer von Dardania St. Gallen. Er übernimmt mindestens bis zur Winterpause. Beim Interregio-Aufsteiger war es unlängst zur Trennung mit Marco Pola gekommen. Gegen Bazenheid (1:4) war das Team ad interim betreut worden. Der 40-jährige Sereinig war zuletzt Trainer beim österreichischen Klub Egg. In der Region Zürich spielte er einst auf Stufe Challenge League für Schaffhausen und Winterthur. Dardania ist in der Gruppe 5 u.a. Gegner von Uster, SV Schaffhausen, Thalwil, Lachen/Altendorf und Adliswil.

FC Chiasso kommt seinen Lohnzahlungen nicht nach. Die Spielergewerkschaft SAFP zeigt sich besorgt über die ausbleibenden Lohnzahlungen der Monate Juli und August für zahlreiche Spieler des FC Chiasso, schreibt sie in einer Medienmitteilung. Es würde Spieler geben, die ihren eigenen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Die Spieler würden deshalb Massnah­men, wie Trainingsabbruch und Boy­kottierung von Spielen nicht mehr ausschliessen, wenn sich die Situation nicht schnell ändern würde. Und: Die SAFP hat beim Schweizerischen Fussballverband interveniert und fordert die Einführung einer Lohnkontrolle auf Stufe Promotion League. Chiasso ist in der Promotion League u.a. Gegner von YF Juventus und der U21 des FC Zürich.



Drei-Städte-Turnier: GC vor Winterthur und Uster. Die Grasshoppers gewinnen erneut das sogenannte Drei-Städte-Turnier des FC Uster. Der Super-League-Klub setzte sich am Mittwochabend bei garstigem Wetter im Buchholz gegen Winterthur (1:0, Tor: Georg Margreitter) und den gastgebenden Interregio-Klub durch (2:0). Achtbar aus der Affäre zogen sich die Ustermer im Spiel gegen den FCW, wo es lediglich eine 0:1-Niederlage (Tor: Florian Kamberi) absetzte. Sämtliche Partien dauerten wie gewohnt 45 Minuten.

FCZ U21: Tsawa übernimmt für Colatrella. Die U21 des FC Zürich wird bis auf Weiteres ad interim von Dorjee Tsawa betreut. Assistiert wird er von Heinz Russheim (Leiter FCZ Academy) und Talentmanager Ivano Sicuro. Nötig wurden diese Personalien aufgrund der Entlassung von "Eins"-Trainer Franco Foda, worauf U21-Coach Genesio Colatrella vorerst temporär befördert wurde.