Nach Pokalüberraschung hört Neuerburgs Trainer auf Nach viereinhalb Jahren ist für Frank Niesen Schluss – und B-II-Ligist SG Neuerburg/Ringhuscheid/ Ammeldingen/Karlshausen muss sich für den weiteren Saisonverlauf einen neuen Trainer suchen.

„In der Mannschaft steckt so viel Potenzial. Leider habe ich nicht die Lösung gefunden, es dauerhaft zu wecken“, räumt der in Biersdorf lebende Niesen ein. Sein Entschluss zur Winterpause aufzuhören, sei bereits vor ein paar Wochen gereift. Kurz vor dem Kreispokal-Viertelfinale am vergangenen Sonntag gegen den A-Ligisten SV Neunkirchen-Steinborn habe er dann die Vorstände der SG-Vereine davon unterrichtet, im Anschluss daran die Spieler. Die hatten zuvor den Favoriten und amtierenden Kreispokalsieger mit 3:1 nach Verlängerung bezwungen. „Es war mal wieder solch ein Beispiel dafür, was mit den Jungs möglich ist“, sagt Niesen im Rückblick.