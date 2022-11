Nach Niederlage in Münsing - Polling holt sich rote Laterne der Kreisliga 2 zurück Als Tabellenletzter in die Abstiegsrunde

Polling – Der starke Zwischensprint war letztlich für die Katz’. Nach der 1:2-Niederlage beim SV Münsing am letzten Spieltag der Hinserie, geht der SV Polling als Schlusslicht der Kreisliga 2 in die Abstiegsrunde, die kommenden März beginnt. In Sachen „Stimmungsbild“ brauchte es nicht viel Fantasie: „Wir sind auf alle Fälle geknickt“, stellte Hansi Huber fest.