Murnauer Tobias Heiland will nach mäßiger Hinrunde mit dem FC Augsburg II voll durchstarten „Der Sprung von der vierten Liga in die Bundesliga ist schon gewaltig.“

Augsburg – Dass es tatsächlich so kommen würde, danach sah es lange Zeit nicht aus. „Angesichts unseres Saisonstarts bin ich sehr zufrieden. Denn da konnte man nicht absehen, dass es noch auf einen einstelligen Platz geht. Aber natürlich haben wir Spielraum nach oben, die Qualität der Mannschaft ist gut genug, um noch ein paar Plätze gutzumachen“, fällt das Fazit des Murnauers kurz vor dem Jahreswechsel aus.

Fünf Niederlagen in Serie setzte es für die Fuggerstädter zu Saisonbeginn, noch bis zum zehnten Spieltag hatte „der kleine FCA“ die rote Laterne. Doch nach einem Zwischenhoch mit fünf Siegen aus sechs Spielen sowie zwei Erfolgen unmittelbar vor der Winterpause schoben sich die Schwaben bis auf Platz neun der Tabelle vor.

Ein Umstand, an dem auch Heiland seinen Anteil hat. In 20 von 24 Spielen stand der 22-jährige Offensivallrounder, der sich auf der 10, im offensiven Mittelfeld hinter den Spitzen, am wohlsten fühlt, auf dem Feld. Fünf Scorerpunkte sammelte er dabei, vier davon allein in den letzten beiden Spielen des Jahres beim 4:2-Heimsieg gegen den 1. FC Schweinfurt 05 und beim 1:4-Erfolg in Buchbach, bei dem er seine ersten beiden Saisontore markierte und obendrein einen weiteren Treffer vorlegte.

Dass der ehemalige U16-Nationalspieler, der über die Jugend des TSV Murnau und von 1860 München 2014 im Nachwuchs des FC Bayern landete, mit dessen U17 er drei Jahre später die deutsche Meisterschaft gewann, in dieser Spielzeit eine so lange Anlaufzeit benötigte, hat freilich einen Grund. Eine Reizung im Knie setzte ihn die gesamte Vorbereitung außer Gefecht. „Das war nicht so einfach und hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Da musste ich erst wieder reinkommen“, sagt er. Dementsprechend ungelegen kam ihm nach seinen Doppelpack gegen den TSV Buchbach auch die Winterpause, lieber hätte er weitergespielt und – wenn möglich – einen kleinen Lauf gestartet.