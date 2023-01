Mülheimer FC holt erfahrenen Oberliga-Spieler Landesliga, Gruppe 2: Der Mülheimer FC hat sich mit Kaan Terzi verstärkt.

In der Landesliga, Gruppe 2, ist der Mülheimer FC noch voll im Rennen um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Zwei Punkte beträgt nur der Rückstand auf Spitzenreiter SV Scherpenberg. Mit gezielten Verstärkungen will der Verein den Liga-Primus unter Druck setzen und den ersten Rang im Klassement erobern. Als Verstärkung ist nun Kaan Terzi verpflichtet worden

Zwei neue Spieler und ein neuer Trainer. So will der Mülheimer FC in die zweite Saisonhälfte der Landesliga gehen. Der ambitionierte Verein belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz und hat weiterhin alle Chancen auf den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein, denn der Rückstand auf Spitzenreiter SV Scherpenberg beträgt nur zwei Punkte.

Als wichtige Verstärkung für den Kader hat der MFC nun Kaan Terzi verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom Westfalenligisten Türkspor Dortmund nach Mülheim. Für Türkspor konnte der beidfüßige Mittelfeldspieler in der laufenden Saison nur fünf Einsätze verbuchen, in der Startformation stand er dabei kein einziges Mal. Ausgebildet wurde er in der Jugend von Wattenscheid 09 und Ratingen 04/19. Dort debütierte er auch bei den Senioren und stand unter anderem 32 Mal in der Oberliga auf dem Feld. 2020 schloss er sich Westfalia Herne an, für die er weitere 37 Mal in der Oberliga Westfalen auflief.