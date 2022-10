MTV Dießen vergibt ersten Matchball für Meisterrunde Nach 1:2 Niederlage in Benediktbeuren

Aufsteiger MTV Dießen verpasste es durch die 1:2-Niederlage in Benediktbeuern, die vorzeitige Qualifikation für die Meisterrunde klar zu machen.

Aus Sicht der Mannschaften aus dem Altlandkreis Weilheim waren schon vor diesem Spieltag alle Entscheidungen gefallen. Alle drei müssen im kommenden Frühjahr in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen. Von den vier angesetzten Partien wurden nur drei ausgetragen. Der abgeschlagene Tabellenletzte, die SG Antdorf/Iffeldorf, sagte ihr Gastspiel beim ESV Penzberg wegen Personalmangels ab. Die Partie wird mit 2:0 für den ESV gewertet. Die Entscheidung, ob es Dießen in die Meisterrunde schafft, fällt nach der letzten Vorrundenpartie am kommenden Wochenende zu Hause gegen den Tabellenvorletzten Perchting.

Kreisklasse 5