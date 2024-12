MSV und Fortuna minimalistisch, RWO erleidet späten Nackenschlag

Nach dem Seitenwechsel drückten die Kölner immer intensiver auf den Ausgleich, der eher als Zufallsprodukt abgehakt werden kann. Saliger versuchte sich einfach mit einem Distanzschuss, der eigentlich nicht sonderlich viel Pfiff in sich hatte, trotzdem Keeper Kevin Kratzsch durch die Beine rutschte (64.). Die Kölner hatten Blut geleckt und das Momentum nun auf ihrer Seite. Ein Freistoß von Saliger wurde unglücklich ins Tor der Kleeblätter abgefälscht, dieses Mal war Kratzsch machtlos (71.). Der schnelle Doppelschlag beeindruckte RWO nur bedingt. Moritz Stoppelkamp drehte auch einen Freistoß der Gäste über die Mauer ins Tor (77.). Die Schlussphase wurde danach zu einem Schlagabtausch, beide Teams wollten den Siegtreffer erzwingen. Der Lucky Punch fiel letztlich auf im Strafraum von RWO. Nach einem langen Ball auf Oliver Schmitt war Kratzsch zunächst zur Stelle, für den Nachschuss jedoch machtlos (90.+4). RWO rutscht in der Spitzengruppe etwas ab und muss mit zehn Punkten Rückstand auf den MSV Duisburg allmählich das metaphorische Fernglas auspacken.

Der erste Torschuss der Partie hatte es gleich in sich: Tarsis Bonga hämmerte das Spielgerät nahe der Strafraumgrenze humorlos in den oberen Torwinkel (27.). Die Jungböcke wollten jedoch nicht aufstecken und hatten ihrerseits durch Jonas Saliger die dicke Gelegenheit zum Ausgleich, doch er 20-Jährige köpfte den Ball nur an den Querbalken.

Bocholt hätte sich zwar einen Punktgewinn verdient, doch Kapitän Jan Holldack ließ die Riesenchance vom Punkt in der Schlussphase liegen. Der 28-Jährige glich vom selbigen zunächst auch für den FCB aus, ehe er in der Schlussphase die bösen Geister vom Ausscheiden im Landespokal wieder erweckte.

Beinahe über die gesamte Spieldauer waren die Uerdinger das spielbestimmende Team. Auch auf schwer zu bespielendem Untergrund wagte sich der KFC immer wieder in die Nähe des gegnerischen Strafraums vor. Hamadi Al Ghaddioui sorgte mit seinem Treffer zum Zenit einer Uerdinger Druckphase für den hochverdienten Führungstreffer (67.). Wiedenbrück hatte in der Folge herzlichst wenig entgegenzusetzen und muss sich in der kommenden Woche gegen den FC Schalke 04 II (7. Dezember) deutlich besser verkaufen.

Schon in Halbzeit eins hätte der MSV einen Punktgewinn der Sportfreunde in unerreichbare Ferne katapultieren lassen können, doch musste sich lange gedulden ehe der 19-jährige Jan Simon Symalla die Zebras erlöste (41.). Im zweiten Durchgang war Duisburg weiterhin das spielbestimmenden Team, wusste sich jedoch lange nicht zu belohnen. Das Aufbäumen der Gäste reichte letztlich nicht für den Ausgleichstreffer.

In bekanntem Umfeld – Hohkeppel trägt in dieser Saison seine Heimspiel ebenfalls an der Westkampfbahn aus – geriet der Aufsteiger beinahe schon früh ins Hintertreffen. Julian Popovic verzog jedoch aus vielversprechender Position (11.). Hohkeppel wagte sich allmählich weiter aus dem eigenen Strafraum, musste seinen Matchplan doch genau so schnell wieder über den Haufen werfen. Pius Krätschmer wurde aufgrund einer Notbremse schon früh des Feldes verwiesen (24.). Es kam knüppeldick für Hohkeppel: Nach Hereingabe von Vincent Geimer hämmerte Rafael Garcia das Leder volley in die Maschen (27.).

Düren hatte in Überzahl beste Chancen die Partie schon frühzeitig zu entscheiden, doch Geimer (48.) und zweimal Jakob Sachse (56.) vergaben aussichtsreiche Gelegenheiten. Stattdessen stellte die Eintracht beinahe aus dem Nichts durch Enzo Wirtz wieder auf Gleichstand (60.). Der Top-Stürmer war der gegnerischen Abwehrreihe entwischt. Nachdem Ömer Tokac gar die Chance zum Führungstreffer vergab (66.) waren die Dürener wieder an der Reihe. Zunächst scheiterte Adam Matuschyk per Strafstoß an Keeper Kevin Jackmuth (73.), wenig später sorgte Sachse dann für den erlösenden Führungstreffer (75.). Hohkeppel wagte sich daraufhin noch einmal mit allem, was zur Verfügung steht nach vorne, was Düren nicht wirklich in Verlegenheit brachte.

1. FC Düren – SV Eintracht Hohkeppel 2:1

1. FC Düren: Jannick Theißen, Petar Lela, Julijan Popović (15. Yannik Schlößer), Viktor Miftaraj, Adam Matuszczyk, Vincent Geimer (90. Marcel Damaschek), Dennis Brock, Emil Zeil (90. Ephraim Kalonji), Vleron Statovci (90. Firat Alpsoy), Rafael Garcia, Jakob Sachse (82. Mordecai Zuhs) - Trainer: Kristopher Fetz

SV Eintracht Hohkeppel: Kevin Jackmuth, Arlind Mimini, Janos Löbe, Nils Teixeira, Jannes Hoffmann (79. Vladislav Fadeev), Cenk Durgun, Michael Gardawski, Pius Krätschmer, Ömer Tokac (79. José-Pierre Vunguidica), Enzo Wirtz, Amin Bouzraa (28. Arthur Ekallé) - Trainer: Iraklis Metaxas

Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven) - Zuschauer: 750

Tore: 1:0 Rafael Garcia (27.), 1:1 Enzo Wirtz (60.), 2:1 Jakob Sachse (75.)

Rot: Pius Krätschmer (24./SV Eintracht Hohkeppel/Notbremse )

_______ In der zweiten Hälfte ging es rund: Rödinghausen kämpft Düsseldorf nieder

Düsseldorf zeigte eine mutigen Auswärtsauftritt, hielt gegen die favorisierten Hausherren von Beginn dagegen. Sima Suso konnte einen Angriff der Fortuna noch passend vollenden (20.), auf der anderen Seite rettete Ben Zich hervorragend gegen Dominique Ndure (26.). Die respektable Leistung wurde nach dem Seitenwechsel dann nicht entlohnt. Vielmehr stellten Ex-Fortune Tim Corsten nach einer Ecke (51.), sowie Ansgar Kuhlmann (58.) schnell auf 2:0 für die Gastgeber. Die Düsseldorfer kamen ihrerseits nach einem Eckball und Treffer durch Jan Boller wieder heran (70.), etwaige Hoffnungen auf den Turnaround hielten jedoch nur kurz. Michael Seaton nutzte einen krassen Aussetzer von Suso für den alten Zwei-Tore-Vorsprung (72.). Letztlich reichte es nicht mehr zu einer großen Aufholjagd. Der Anschlusstreffer durch Hamza Anhari (90.+6) kam zu spät für einen Düsseldorfer Punktgewinn. SV Rödinghausen – Fortuna Düsseldorf II 3:2

SV Rödinghausen: Matthis Harsman, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Leon Tia, Tim Corsten, Dominique Ndure, Mattis Rohlfing (90. Dino Bajric), Ansgar Kuhlmann (87. Luca Horn), Paterson Chato, Patrick Kurzen (87. Marvin Benjamins), Michael Seaton (79. Simon Engelmann) - Trainer: Farat Toku

Fortuna Düsseldorf II: Ben Zich, Lennard Wagemann (60. Deniz Bindemann), David Savic (87. Kevin Brechmann), Jan Boller, Leonard Brodersen, Luca Majetic, Marius Zentler (60. Danny Latza), Hamza Anhari, Sima Suso, Kilian Skolik (64. Mechak Quiala-Tito), Lennart Garlipp (60. Si-woo Yang) - Trainer: Jens Langeneke

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 698

Tore: 1:0 Tim Corsten (51.), 2:0 Ansgar Kuhlmann (58.), 2:1 Jan Boller (70.), 3:1 Michael Seaton (72.), 3:2 Hamza Anhari (90.+6) _______ Schalke verlangt Fortuna Köln alles ab

Schalke durfte sich an einigen Akteuren aus der ersten Mannschaft bedienen. Felipe Sanchez und Peter Remmert kamen am Freitagabend bei der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht zum Zuge und durften sich nun in der Regionalliga beweisen. Und die Partie wurde offener als eingangs anzunehmen. Stipe Batarilo setze einen ersten Warnschuss auf das Tor von Julius Paris (16.), auf der anderen Seite verfehlte Simon Breuer mit einem Distanzschuss sein Ziel nur um Haaresbreite (17.). Größtenteils isolierten sich beide Seiten noch über den ersten Durchgang, leichte optische Vorteile durfte man durchaus den Kölner Favoriten zuschreiben. So dauerte es nicht lange, bis der Tabellenzweite zum ersten Mal zustach. Nach Zuspiel von Henri Matter verwandelte Batarilo zum ersten Treffer des Tages (51.). Schalke riskierte folgerichtig deutlich mehr und öffnete der Fortuna Räume für Umschaltsituationen. Batarilo (62., 64.) ließ jeweils die Chance zum Doppelpack liegen. Letztlich wurden die Schalker nicht zwingend genug und müssen sich – trotz eines achtungsvollen Auftrittes – weiter mit einem direkten Abstiegsplatz abfinden. FC Schalke 04 II – SC Fortuna Köln 0:1

FC Schalke 04 II: Julius Paris, Malik Talabidi, Tim Schmidt (71. Timothé Rupil), Tidiane Touré, Phil Kemper, Felipe Sanchez (79. Ngufor Anubodem), Tim Albutat, Simon Breuer (63. Tristan Osmani), Yassin Ben Balla, Peter Remmert (71. Seok-ju Hong) - Trainer: Jakob Fimpel

SC Fortuna Köln: Felix Buer, Seymour Fünger, Robin Afamefuna, Barne Pernot, Adrian Stanilewicz, Henri Matter, Julius Biada (75. Kingsley Sarpei), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu, Marvin Mika (90. Salim Hadouchi), Hendrik Mittelstädt (79. Danny Breitfelder) - Trainer: Matthias Mink

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 370

Tore: 0:1 Stipe Batarilo (51.)

