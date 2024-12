Holldack wird zur tragischen Figur: 1. FC Bocholt geht wieder leer aus

Paderborn agierte forsch und versuchte über längere Ballstafetten das Heft des Handelns schon früh in die Hand zu nehmen. Die Gäste zeigten sich auch nach kurzer Zeit in den Gefahrenzonen des FCB. Zunächst parierte Lucas Fox noch nach einem Volley von Joel Vega Zambrano (8.). Nur eine Minute später war der Luxemburger dann machtlos: Jascha Brandt nahm sich über die linke Seite einfach mal ins Herz und zirkelte das Leder maßgerecht in den Winkel des Bocholter Tors.

Der FCB war um eine Antwort bemüht, hatte jedoch mit dem erbarmungslosen Untergrund ebenso wie die Gäste aus Paderborn lange zu kämpfen. An offensiven Akzenten hatte in der Regel Lebensversicherung Raphael Assibey-Mensah seine Füße im Spiel. Der 25-Jährige zog mit seinem Tempo in den Strafraum und wurde dort strafwürdig gefällt – Strafstoß. Für den fälligen Elfmeter trat einmal mehr Jan Holldack an. Der Bocholter Kapitän erlebte zuletzt in der Landespokal-Niederlage gegen den SC Union Nettetal einen Horror-Tag und scheiterte gleich zweimal vom Punkt. Nun machte er es deutlich souveräner und verlud Keeper Arne Schulz zum Ausgleich für die Hausherren (27.).

In der Folge uferte sich eine offene Partie zwischen beiden Teams aus, weitere Großchancen waren jedoch bis zum Seitenwechsel Mangelware.

Holldack versagen die Nerven

In Durchgang zwei passten sich beide Seiten dem ruppigen Spielfeld an und ließen sich auf einige Nickligkeiten in und um den Mittelkreis ein. Echter Spielfluss kam lange nicht mehr auf. Erst eine Topchance von Unruheherd Assibey-Mensah, der nach Vorarbeit per Hacke von Marvin Lorch nur den Pfosten anvisierte (70.), läutete eine ereignisreiche Schlussphase ein. Mitten in der Bocholter Aufbruchsstimmung ließ Kevin Gleissner mit seinem Treffer den Hünting jedoch verstummen (81.).

Der FCB hatte aber noch einen Pfeil im Köcher. Und deckungsgleich zum ersten Durchgang sollte ein weiterer Elfmeter den Hausherren Abhilfe leisten: Diesmal war Lorch von den Gästen nur mit unfairen Mitteln zu stoppen, woraufhin die Verantwortung einmal mehr auf den Schultern von Holldack lastete. Dem Torschützen des 1:1 versagten im entscheidenden Moment diesmal die Nerven. Sein Versuch landete zentral in den Armen von Schulz - ein ganz schwach getretener Elfmeter (86.).

In der Schlussphase kochten die Emotionen dann noch einmal hoch, was sich besonders auf Seiten der Paderborner äußerte. Sowohl Niclas Nadj (89.) als auch Trainer Thomas Bartels (90.+7) mussten mit glatt Rot das Feld verlassen. Doch auch in Überzahl reichte es nicht mehr für eine Antwort der Hausherren. Einmal mehr können die Schwatten auf einen Erfolg aus der Vorwoche nicht aufbauen und stecken stattdessen den nächsten Rückschlag ein. Bocholt muss sich ob des Auftrittes zwar nicht in Grund und Boden schämen, dürfte dafür über die kommenden Woche womöglich einen neuen Elfmeterschützen einbauen.

1. FC Bocholt – SC Paderborn 07 II 1:2

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Jan Wellers (46. Isaak Akritidis), Jarno Janssen, Philipp Hanke, Kasper Harbering, Julian Riedel, Jan Holldack, Marvin Lorch, Raphael Assibey-Mensah, Phillip König (69. Marko Stojanovic), Cedric Euschen (83. Nicolas Hirschberger) - Trainer: Sunay Acar

SC Paderborn 07 II: Arne Schulz, Martin Ens, Kevin Krumme (71. Niclas Nadj), Tristan Zobel (46. Max Ritter), Tim Böhmer, Luis Flörke (46. Maik Amedick), Joel Vega Zambrano, Jascha Brandt, Medin Kojic, Marco Pledl, Travis De Jong (64. Kevin Gleissner) - Trainer: Thomas Bertels

Tore: 0:1 Jascha Brandt (9.), 1:1 Jan Holldack (27. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Gleissner (81.)

Rot: Niclas Nadj (89./SC Paderborn 07 II/Tätlichkeit? Unsportliches Verhalten?)

Besondere Vorkommnisse: Jan Holldack (1. FC Bocholt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Arne Schulz (86.).

