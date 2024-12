Der MSV Duisburg baut seine Siegesserie weiter aus. – Foto: Pressefoto Eibner

Rekord verpasst: MSV Duisburg bezwingt auch Sportfreunde Lotte Regionalliga West: Der MSV Duisburg setzt sich knapp mit 1:0 gegen die Sportfreunde Lotte durch. Verlinkte Inhalte Regionalliga West MSV Duisburg SF Lotte

Spitzenspiel an der Wedau. Im letzten Spiel der Hinrunde empfing Tabellenführer MSV Duisburg den starken Aufsteiger Sportfreunde Lotte. Der Hinrundenmeister in der Regionalliga West dominierte das Spiel von der ersten Minute an und ließ die Sportfreunde zu keinem Zeitpunkt richtig in die Partie kommen. Die 17.929 Zuschauer, womit der Saisonrekord ganz knapp verpasst wurde, sahen über weite Strecken ein gutes Spiel des MSV, der aber insgesamt zu viele Chancen liegen ließ. Am Ende wurde es eine echte Zitterpartie.

Gestern, 14:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Sportfreunde Lotte SF Lotte 1 0 Abpfiff Von der ersten Sekunde an ging es auf dem Platz nur in eine Richtung. Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass für sie nur ein dreifacher Punktgewinn zählen würde. Die zahlreichen Zuschauer mussten sich auch nicht lange gedulden, ehe ihr Team zum ersten Mal vor dem gegnerischen Kasten auftauchte. Patrick Sussek schloss einen 50-Meter-Lauf mit einem satten Schuss ab, den Lotte-Keeper Laurenz Beckemeyer nur abklatschen lassen konnte. Der Nachschuss von Malek Fakhro war dann zwar drin, doch der Linienrichter hatte seine Fahne gehoben (9.). Keine zwei Minuten später war Fakhro wieder zur Stelle, traf das Spielgerät nach Hereingabe von Can Coskun aber nicht voll (11.).

Beckemeyer, der mit Abstand beste Spieler der Gäste, stand nach 17 Zeigerumdrehungen gleich wieder im Fokus. Einen von MSV-Kapitän Alexander Hahn getretenen Freistoß lenkte er nach sehenswerter Flugeinlage noch um den Pfosten. Der MSV drückte weiter, fand zunächst aber nicht die Lücke. Das änderte sich kurz vor der Pause. Fakhro eroberte den Ball von seinem Gegenspieler, scheiterte zunächst an Beckemeyer, der dann aber beim Nachschuss von Jan-Simon Symalla chancenlos war. Mit seinem dritten Saisontor sorgte der Youngster für die lange überfällige Führung der Gastgeber (41.). Beinah wäre den Gästen die perfekte Antwort gelungen, doch Marc Heider scheiterte aus kurzer Distanz an Duisburgs Schlussmann Max Braune, der eine starke Parade zeigte und den Ball auf der Linie festhielt (45.). Duisburg nicht konsequent