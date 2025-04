MSV-News in KW14: Neun Punkte fehlen noch zum Aufstieg

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. Im Fokus der KW14 steht die Vorbereitung auf das Flutlichtspiel gegen den 1. FC Bocholt am Freitagabend. Außerdem schauen wir auf das Abschneiden der U19 und der U17 in der DFB-Nachwuchsliga.

Der Spieltag in der Regionalliga West ist beendet. Zwar konnte der MSV Duisburg gegen den 1. FC Bocholt nur einen Punkt holen, doch Verfolger Borussia Mönchengladbach patze im Derby gegen den 1. FC Köln und kassierte eine derbe 0:4-Klatsche. Bei noch sechs ausstehenden Spieltagen ist die Rechnung bei acht Punkten Vorsprung einfach: Der MSV braucht noch neun Punkte für die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga. >>> Das ist das Restprogramm der Zebras

4. April, 12 Uhr: Düren startet Ticket-Verkauf gegen Zebras Der 1. FC Düren will trotz Insolvenz und ohne Regionalliga-Mannschaft trotzdem die Saison sportlich zu Ende bringen. Zunächst sollen es Spieler aus der U23-Mannschaft und der U19 richten, in der kommenden Woche steht ein Casting für vereinslose Spieler an. Die dürften dann auch gegen den MSV Duisburg zum Einsatz kommen, der am 12. April an der Westkampfbahn gastiert. Die Hausherren haben nun den Vorverkauf gestartet. Sofern Kontingente übrig bleiben, soll es auch eine Tageskasse geben. Tickets für den Heim-Bereich sind online verfügbar, das Gästekontingent wird über den MSV selbst vertrieben. 4. April, 10.30 Uhr: Spieltage 31-34 angesetzt Zum letzten Mal in dieser Saison heißt es Stifte raus und Termine markieren. Der Westdeutsche Fußballverband hat die Spieltage 31 bis 34 zeitgenau angesetzt. So spielen die Zebras: 31. Spieltag, Sonntag, 27. April, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach U23 (A)

32. Spieltag, Samstag, 3. Mai, 14 Uhr - Wuppertaler SV (H)

33. Spieltag, Samstag, 10. Mai, 14 Uhr - KFC Uerdingen (H)

34. Spieltag, Samstag, 17. Mai, 14 Uhr - Sportfreunde Lotte (A) 4. April, 10 Uhr: Flutlichtspiel im Liveticker Fr., 04.04.2025, 19:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 1 1 Abpfiff + Video Auch das Heimspiel der Zebras gegen den 1. FC Bocholt gibt es im ausführlichen Ticker bei FuPa. Anstoß der Partie ist am Freitagabend um 19.30 Uhr im Duisburger Wedaustadion. Bei dem Duell werden rund 18.000 Fans erwartet, davon etwa 1.500 aus Bocholt. >>> Zum ausführlichen Liveticker 3. April, 19.45 Uhr: Nachwuchs im Zebra-Stall In Rödinghausen war er auf Abruf bereit, nun lässt sich die frohe Kunde mitteilen. Jesse Tugbenyo ist vor wenigen Stunden Vater geworden. "Heute dürfen wir ein neues Zebra im Stall begrüßen: Herzlichen Glückwunsch von der gesamten #ZebraFamilie an unsere Nummer 33 Jesse Tugbenyo und seine Frau zur Geburt ihrer ersten Tochter", teilt der Verein mit. 3. April, 19.02 Uhr: Scheer pfeift Zebras gegen Bocholt Ein Schiedsrichter vom Niederrhein pfeift das Niederrhein-Duell in der Regionalliga West zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Bocholt. Der Mann an der Pfeife ist Thibaut Scheer aus Essen. Ihm assistieren Lukas Luthe und Alexander Schuh. Für Scheer ist es das erste MSV-Spiel in dieser Saison, in der Vergangenheit leitete der 28-Jährige jedoch schon das ein oder andere Testspiel der Meidericher. 3. April, 16 Uhr: Veränderung im Aufsichtsrat Beim MSV Duisburg hat es Veränderungen im Aufsichtsrat gegeben. Marcus Wittig und Dirk Broska wurden wiedergewählt, ebenso Kay Mourheg als Mitgesellschafter. Weiter dabei sind Martin Sprung und Jörg Eicker, deren Mandate noch nicht ausgelaufen sind. Neu in das Gremium wurden Dr. Christian Lüdtke und Dennis Baaten gewählt. Sie ersetzen Thomas Maaßen und Dr. Utz Brömmelkamp. In der konstituierenden Sitzung wurde Wittig als Vorsitzender und Baaren als stellvertretender Vorsitzender bestimmt. 3. April, 10 Uhr: Große Kulisse gegen Bocholt Am Freitagabend trifft der MSV Duisburg auf den 1. FC Bocholt. Das Duisburger Wedaustadion wird dabei gut gefüllt sein. Der Verein rechnet mit rund 18.000 Zuschauern, davon etwa 1.200 Gästefans aus Bocholt. "Es ist natürlich schön, wenn auch im Gästeblock etwas los ist", sagt MSV-Coach Dietmar Hirsch. Der ohnehin schon überragende Zuschauerschnitt geht damit weiter in die Höhe. Bislang besuchten durchschnittlich etwa 16.100 Fans die Spiele der Meidericher. 2. April, 14 Uhr: Braune stellt Vereinsrekord ein Seit dieser Saison ist Max Braune die Nummer eins zwischen den Pfosten beim MSV Duisburg - und er hat gleich einen alten Vereinsrekord pulverisiert. Exakt 568 Minuten ist der Keeper inzwischen ohne Gegentor, das sind sechs Spiele plus 28 Minuten. Das ist keinem anderen Torwart der Zebras seit der Bundesliga-Gründung im Jahr 1963 gelungen. Der bisherige Bestwert ist datiert auf die Saison 20024/05. Da stand Georg Koch im Kasten und behielt über 506 Minuten eine Weiße Weste.

Max Braune ist neuer Rekordhalter beim MSV Duisburg. – Foto: Pressefoto Eibner

1. April, 19 Uhr: Sperre durch Selbstanzeige Beim Auswärtssieg der Zebras beim SV Rödinghausen hat Jesse Tugbenyo in der Nachspielzeit seine fünfte Gelbe Karte gesehen und fällt damit gesperrt für eine Partie aus. Im Spielberichtsbogen hatte der Schiedsrichter eine Eintragung allerdings vergessen. Der MSV teilte dem Verband dies mit ging damit einer möglichen nachträglichen Sperre aus dem Weg 31. März, 9.30 Uhr: Knappe Niederlage für U17 So., 30.03.2025, 11:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Rot-Weiss Essen RW Essen 2 3 Abpfiff Nach der U19 musste sich auch die U17 dem Reviernachbarn Rot-Weiss Essen geschlagen geben. Am Sonntagvormittag unterlag das Team mit 2:3, wobei besonders die erste Halbzeit intensiv war. Mit einem Doppelschlag von Vleron Islkami (11.) und Baran Eren (14.) legte Essen einen echten Blitzstart hin. Duisburg konnte jedoch kontern und durch Julian Bierschenk verkürzen (19.). Etwas mehr als eine halbe Stunde war absolviert, als Essen den Zwei-Tore-Vorsprung widerherstellte, Fabian Gehrmann traf für die Gäste (32.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Lenart Haliti die Hausherren wieder heran, doch der Pausenstand war zugleich auch der Endstand. Der MSV muss mit der Niederlage die Tabellenführung in der DFB-Nachwuchsliga an den VfL Osnabrück abtreten, Essen ist nun punktgleich mit den Zebras auf Rang drei. Am kommenden Wochenende hat Duisburg spielfrei. 31. März, 9 Uhr: Auswärtssieg in Bildern

Mit 1:0 hat der MSV Duisburg sein Auswärtsspiel in der Regionalliga West beim SV Rödinghausen gewonnen und damit seinen Vorsprung in der Tabelle behauptet. Für FuPa war Fotograf Robin Bogaletzki mit dabei. Seine Impressionen vom Spiel findet ihr hier. >>> Die besten Bilder vom MSV-Sieg in Rödinghausen

Jonas Michelbrink im Duell mit einem Gegenspieler. – Foto: Robin Bogaletzki