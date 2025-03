MSV-News in KW13: MSV-Dose im Verkauf, U17 Tabellenführer

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. Im Fokus der KW13 steht das Auswärtsspiel am Samstag beim SV Rödinghausen. Hier wollen die Zebras den nächsten Schritt in Richtung 3. Liga gehen. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Partien der U19 und der Amateure.

Die MSV-Dose von König Pilsener ist früher als geplant in den Verkauf gegangen. Einzelne Händler konnten sich nicht gedulden und haben das heiß begehrte Sammlerstück schon früher im Laden platziert. In den Sozialen Netzwerken machte das rasend schnell die Runde und die MSV-Fans begaben sich auf Einkaufstour. Palettenweise wurden die blau-weißen Dosen aus den Getränkemärkten geschleppt. Das freut nicht nur den Hersteller, auch der MSV profitiert vom Durst seiner Anhänger: 20 Cent pro Dosen gehen direkt an den Spielverein.

27. März, 9 Uhr: U17 erklimmt Tabellenspitze

Die U17 des MSV Duisburg hat in der DFB-Nachwuchsliga ihr Heimspiel gegen den TSV Meerbusch gewonnen und damit die Tabellenführung in der Gruppe G übernommen. Adrian Gorczycki brachte die Zebras bereits nach elf Minuten in Führung. Dabei blieb es auch bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start und konnten in Person von Dian Milali sechs Minuten nach Wiederanpfiff ausgleichen. Die Duisburger legten in der Schlussphase noch einmal zu und konnten schließlich durch Reda Haddou den Siegtreffer erzielen (81.). Mit elf Punkten steht der MSV im Klassement gemeinsam mit dem VfL Osnabrück ganz oben. Am Sonntag steht das Derby gegen Rot-Weiss Essen bevor. Anstoß an der Westender Straße ist um 11 Uhr.

26. März, 13 Uhr: Fakhro brilliert auf Länderspielreise

Im Auftaktspiel der Gruppenhase Asiencup-Qualifikation gelang Malek Fakhro mit dem Libanon ein 5:0-Achtungserfolg gegen Brunei. Der 27-Jährige steuerte dabei zwei Treffer und eine Vorlage bei.

Für den MSV reichte es zuletzt jedoch nur für Einsätze aus der Jokerrolle. Zusammen mit seinem Doppelpack gegen den FC Schalke 04 II, könnte der Stürmer in Zukunft wieder für einen Einsatz in der Anfangsformation in Frage kommen.

25. März, 14.50 Uhr: Moritz Montag verletzt

Bereits am Samstag hat sich Moritz Montag im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Union Nettetal verletzt. In einem Zweikampf nahm das Sprunggelenk des Außenverteidigers Schaden. Wie der MSV mitteilt, fällt der 26-Jährige vorerst aus.

25. März, 10 Uhr: MSV Museum sucht neuen Preisträger

Seit dem Jahr 2021 zeichnet das MSV Museum Einzelpersonen oder Organisation für außergewöhnliches Engagement rund um den Spielverein mit der Michael-Bella-Medaille aus. "Diese Auszeichnung soll an eine Person, Verein, Gruppierung oder eine Institution verliehen werden, die sich im Besonderen im Umfeld des MSV Duisburg engagiert haben. Das Engagement soll geprägt sein von den Eigenschaften, die einen Michael Bella nicht nur in seiner aktiven Zeit ausgezeichnet haben: Loyalität, Vereinsliebe, Bescheidenheit, Verlässlichkeit und unermüdlichen Einsatz auf und neben dem Rasen", heißt es seitens der Traditionswahrer. Im vergangenen Jahr erhielt das Fan-Radio "ZebraFM" den Preis, der Nachfolger wird ab sofort gesucht. Vorschläge dazu können noch bis zum 20. April an das Museum geschickt werden (info@msv-museum.de).

Die bisherigen Träger der Michael-Bella-Medaille

18.03.2021: Michael Bella als Namensgeber

04.05.2021: Marion Schübel

04.05.2022: Helmut Golz

04.05.2023: Zebrakids e.V.

04.05.2024: ZebraFM

24. März, 11.30 Uhr: Keine Tickets mehr für Rödinghausen

Ein weiteres Mal sorgen die MSV-Fans für einen ausverkauften Gästeblock. Für das Auswärtsspiel der Zebras am Samstag beim SV Rödinghausen (14 Uhr, FuPa-Liveticker) sind alle Tickets vergriffen. MSV-Sprecher Niklas Ehrmuth sagt dazu: "Der Gästeblock in Rödinghausen ist mit rund 1.100 MSV-Fans pickepackevoll." Nach vier Siegen und fünf Spielen ohne Gegentor in der Regionalliga West wollen die Duisburger auch beim SVR dreifach punkten und dem direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga ein weiteres Stück näher kommen.

24. März, 9 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem Pokal ist vor der Liga. Den Montag nach dem erfolgreichen Einzug in das Finale um den Niederrheinpokal bekommen die Spieler des MSV Duisburg frei. Erst am Dienstag bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch wieder auf den Platz. Die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag beim SV Rödinghausen startet am 10.30 Uhr mit einer Krafteinheit, bevor es um 11.45 auf das Grün geht. Den selben Ablauf hat das Trainerteam auch für den Mittwoch vorgesehen. Am Donnerstag wird um 11 Uhr trainiert, das Abschlusstraining am Freitag steigt um 14 Uhr.

24. März, 8 Uhr: U19 verpasst Top-Platzierung

Zumindest kurzzeitig wäre die Tabellenführung für die U19 der Zebras in der DFB-Nachwuchsliga in erreichbarer Nähe gewesen, doch die Duisburger unterlagen Rot-Weiß Oberhausen im Derby mit 1:3. Mit drei Treffern machte RWO noch vor der Pause alles klar. Der Anschlusstreffer von Zindedine Durmus nach 63 Spielminuten war letztlich nicht mehr, als ein wenig Ergebniskorrektur. Mit acht Zählern belegt der MSV damit den vierten Tabellenplatz.