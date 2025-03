MSV-News in KW10: Wichtiger Sieg in Wiedenbrück

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. Im Fokus der KW10 steht das Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück am Freitag. Da ist seit wenigen Wochen mit Sascha Mölders ein Ex-Zebra als Cheftrainer tätig. Außerdem blicken wir auf die U19 und die U17 die in der DFB-Nachwuchsliga im Einsatz sind.

Der nächste Schritt ist gemacht. Der MSV Duisburg gewinnt beim SC Wiedenbrück verdient mit 2:0. Steffen Meuer sorgt in der Schlussphase für die Entscheidung und kollektiven Jubel mit einem fantastischen Traumtor. Den ausführlichen Spielbericht gibt es hier.

MSV-Fans sorgen für Stimmung in Wiedenbrück. – Foto: Robin Bogaletzki

7. März, 9.45 Uhr: Lizenzunterlagen eingereicht Der MSV Duisburg hat die Lizenzunterlagen für die 3. Liga fristgerecht eingereicht. Insgesamt 22 Mannschaften aus den Regionalligen haben ihre Anträge an den Deutschen Fußball-Bund übermittelt und warten nun auf eine entsprechende Antwort. Diese sollen im Laufe des Aprils an die Klubs gehen. Aus der Regionalliga West haben außer dem MSV auch Rot-Weiß Oberhausen, die Sportfreunde Lotte, Fortuna Köln sowie Borussia Mönchengladbach II und der 1. FC Köln II ihre Lizenzunterlagen eingereicht. Diese Teams haben aus den anderen Staffeln gemeldet. Bayern: 1. FC Schweinfurt, SpVgg Bayreuth, FC Bayern München II, Würzburger Kickers; Nord: TSV Havelse, SV Meppen, SV Drochtersen/Assel, Phönix Lübeck; Nordost: 1. FC Lok Leipzig, Hallescher FC, FC Carl Zeiss Jena; Südwest: TSG Hoffenheim II, FSV Frankfurt, Kickers Offenbach, Stuttgarter Kickers, SC Freiburg II. 7. März, 9 Uhr: Henry Schröder pfeift die Zebras Bereits zum dritten Mal in dieser Saison wird Henry Schröder eine Partie des MSV Duisburg leiten. Die Zebras haben die bisherigen beiden Spiele unter seiner Leitung gewonnen. Sowohl beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Hohkeppel als auch beim 4:2-Erfolg beim 1. FC Bocholt pfiff Schröder. Ihm assistieren Jörn Schäfer und Philipp Werner-Krestel. 6. März, 9.30 Uhr: Lotte patzt im Nachholspiel Mi., 05.03.2025, 19:00 Uhr FC Gütersloh FC Gütersloh Sportfreunde Lotte SF Lotte 1 0 Abpfiff + Video Besser hätte das Nachholspiel zwischen dem FC Gütersloh und den Sportfreunden Lotte aus Sicht des MSV Duisburg nicht enden können. Die Sportfreunde verpassten es bei der 0:1-Niederlage in Gütersloh, in der Tabelle näher an den Spitzenreiter der Regionalliga West heranzurücken. Nach 24 Spieltagen beträgt der Vorsprung der Zebras sechs Punkte auf den ersten Verfolger, die U23 von Borussia Mönchengladbach. Einen weiteren Zähler dahinter hat sich Lotte im Klassement eingefunden, Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen folgen auf den Rängen vier und fünf. Am Freitagabend hat Duisburg nun also die Chance, im Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück vorzulegen und zumindest für eine Nacht auf neun Punkte davonzuziehen. 5. März, 14 Uhr: Update aus dem Lazarett Die Ausfälle nehmen zu. Yannik Zahmel ist inzwischen teilintegriert und soll in den kommenden Wochen vollumfänglich auf dem Trainingsplatz stehen. Thomas Pledl befindet sich noch in der Reha, die Dauer ist nicht klar definiert. Wohl noch zwei bis drei Wochen fallen Simon Symalla und Dustin Willms aus, Luis Hartwig wird mit einer Fraktur am Schienbeinkopf einen ähnlich langen Zeitraum nicht zur Verfügung stehen.# 5. März, 13 Uhr: Wiedenbrück-Tickets bis Freitag

1.500 Tickets hat der MSV Duisburg für das Auswärtsspiel am Freitagabend beim SC Wiedenbrück vom Heimverein bekommen. Davon sind bislang rund 1.100 Karten verkauft worden. MSV-Fans, die ihr Team in Ostwestfalen unterstützen wollen und bislang noch keine Zutrittsberechtigung erworben haben, können das noch bis Freitagmittag 12 Uhr tun. Die Rest-Karten werden im Zebrashop im Stadion angeboten. 4. März, 12 Uhr: Gute Quote in der Elf der Woche Nach dem verdienten Erfolg im Topspiel gegen Fortuna Köln dürfen sich drei Akteure des MSV Duisburg über den Sprung in die Elf der Woche freuen. Wer es geschafft hat, erfahrt ihr hier: >>> Elf der Woche der Regionalliga West 3. März, 11.15 Uhr: U17 punktet in Osnabrück Mit einem Unentschieden beim aktuellen Tabellenführer der U17-DFB-Nachwuchsliga, dem VfL Osnabrück, hat die U17 des MSV Duisburg den guten Start in die Rückrunde fortgeführt und steht nun mit vier Punkten nach zwei Spielen auf dem dritten Rang im Klassement. Früh gerieten die Duisburger in Rückstand, konnten nach 57 Zeigerumdrehungen durch Adrian Gorczycki aber den Ausgleich erzielen. Am kommenden Sonntag kommt Bayer Leverkusen nach Duisburg. 3. März, 9.30 Uhr: Bittere Klatsche für U19 Mit einem Sieg und zwei Unentschieden ist die U19 der Zebras eigentlich recht gut in die Rückrunde der DFB-Nachwuchsliga gestartet. Am Samstag gab es im Gastspiel beim SC Paderborn aber kräftig was auf die Mütze. Die Jung-Zebras kassierten eine empfindliche 0:8-Niederlage und rutschten dadurch im Klassement gleich auf den vorletzten Rang ab. Ein früher Doppelschlag setzte die Duisburger schon früh unter Druck, die nach sechs Minuten bereits mit 0:2 hinten lagen. Die weiteren Gegentore fielen zwischen der 55. und 90. Minute. Bevor am kommenden Wochenende der FC St. Pauli an der Westender Straße seine Aufwartung macht, steht am Dienstag noch das Achtelfinale im Niederrheinpokal an. Die U19 ist um 19 Uhr beim VfL Rhede zu Gast.