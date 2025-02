MSV-News in KW6: Youngster wechselt in die Türkei

Ab sofort nicht mehr beim MSV Duisburg ist Batuhan Yavuz. Der 19-Jährige, der seit 2022 für die Zebras kickte, wechselt mit sofortiger Wirkung in die türkische Süper Lig und schließt sich Alanyaspor an. Bei den Senioren des MSV konnte er sich nie durchsetzen, sodass der türkische U20-Nationalspieler nun sein Glück woanders suchen möchte. Wie hoch die Ablösesummer für das Nachwuchstalent war, hat der MSV nicht bekanntgegeben.

7. Februar, 12 Uhr: Das bringt der Spieltag

Mit acht Spielen am Samstag und einer Partie am Sonntag gibt es geballten Regionalliga-Fußball an nur zwei Tagen. Den kompakten Überblick über alle Spiele gibt es hier. Das sind die Spiele in der Übersicht:

21. Spieltag

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - MSV Duisburg

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Borussia Mönchengladbach II

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - 1. FC Düren

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - 1. FC Bocholt

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Rödinghausen

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr Türkspor Dortmund - FC Gütersloh

Sa., 08.02.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

So., 09.02.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Köln II

7. Februar, 11 Uhr: Nachholspiele der Verfolger angesetzt

Der Westdeutsche Fußballverband hat die Nachholspiele der MSV-Verfolger angesetzt. Fortuna Köln ist am Mittwoch, den 19. März, um 19 Uhr beim SV Rödinghausen gefordert, die Sportfreunde Lotte treten bereits am 5. März, ebenfalls ein Mittwoch, um 19 Uhr beim FC Gütersloh an. Gewinnen Lotte und Köln ihre Nachholspiele, könnten sie den Abstand auf die Zebras bis auf vier Punkte verringern.

6. Februar, 18 Uhr: Hirsch-Sperre weiter offen

Ob MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch nach seiner Roten Karte im letzten Spiel des vergangenen Jahres gegen den FC Gütersloh ein zweites Spiel pausieren muss oder ob er seine Strafe mit dem Verfolgen des Auswärtsspiels bei Türkspor Dortmund von der Tribüne damit abgesessen hat, ist weiter offen. "Wir haben noch nichts vom Verband gehört", erklärte der 53-Jährige am Donnerstag. Damit ist davon auszugehen, dass er auch in Hohkeppel an der Seitenlinie stehen wird. Was beim darauffolgenden Heimspiel ist, ist weiter offen.

6. Februar, 14 Uhr: Liedtke pfeift MSV in Düren

Johannes Liedtke vom TuS Ennepetal wird das Spiel zwischen Eintracht Hohkeppel und dem MSV Duisburg am Samstag leiten. Für ihn wird es der 31. Einsatz in der Regionalliga West sein. Hohkeppel hat er dabei bereits einmal gepfiffen, am 11. Spieltag bei Fortuna Düsseldorf II. An den Seitenlinien assistieren ihm Patrick Holz und Maximilian Koch.

6. Februar, 12 Uhr: Robin Müller findet neuen Verein

Ein weiteres Ex-Zebra hat einen neuen Verein gefunden. Robin Müller, in der vergangenen Saison in 26 Liga-Spielen für die Zebras aktiv, hat beim TSV Havelse in der Regionalliga Nord unterschrieben. Zuletzt war der 24-Jährige vereinslos. "Ich freue mich sehr, Teil des TSV Havelse zu werden. Ich bin von der Qualität und dem Charakter der Mannschaft vollkommen überzeugt und möchte das Team durch meine Fähigkeiten auf seinem Weg zum Aufstieg nach besten Kräften unterstützen. Ich kann es daher kaum erwarten, loszulegen", erklärt Müller in den TSV-Vereinsmedien.

6. Februar, 9 Uhr: Nur noch Restkarten für Hohkeppel

Jetzt heißt es schnell sein. Für das Auswärtsspiel des MSV gegen Eintracht Hokeppel am Samstag in der Dürener Westkampfbahn (14 Uhr, FuPa-Liveticker) werden die Tickets langsam knapp. Schon über 1.100 Anhänger der Meidericher haben sich mit Eintrittskarten eingedeckt. Wie der MSV mitteilt, sind nur noch vereinzelte Restkarten im MSV-Shop verfügbar, die aber sowohl für den Sitz, als auch den Stehplatzbereich. Diese sind noch bis 15 Uhr am Freitag erwerbbar.

5. Februar, 12 Uhr: Auswärtsspiel in Hohkeppel

Am Samstag geht es mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Hohkeppel weiter. Auch hier tickern wir wieder ausführlich.

5. Februar, 11 Uhr: Tickets für das Fortuna-Heimspiel auf dem Markt

Der MSV Duisburg verkauft ab Mittwoch Tickets für das Heimspiel gegen Fortuna Köln - hier geht es zu den Karten.

4. Februar, 20 Uhr: Wie viele Zuschauer waren in Hagen?

Die Frage, wie viele Zuschauer das Regionalliga West-Duell zwischen Türkspor Dortmund und dem MSV Duisburg im Hagener Ischelandstadion verfolgt haben, bedarf weiteren Klärungsbedarf. Türkspor widerspricht dem MSV Duisburg, wie hier nachzulesen ist.

4. Februar, 12 Uhr: MSV zieht mit RWE gleich

Zwar spielen der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen nicht in einer Liga, doch in einer Statistik lassen sich die Revier-Rivalen trotzdem vergleichen: Beide Klubs haben jetzt den identischen Zuschauerschnitt - mehr hier.

3. Februar, 15 Uhr: die RWO-Highlights

3. Februar, 10.45 Uhr: So trainieren die Zebras

Der Start in die Trainingswoche beginnt für die Spieler des MSV Duisburg am Dienstagvormittag im Kraftraum. Um 10 Uhr bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch zur Einheit mit Hanteln und Medizinbällen. Auf den Platz geht es am Nachmittag um 15 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag stehen jeweils um 11 Uhr Übungen auf dem Rasen an, das Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Hohkeppel findet am Freitag um 14 Uhr statt. Am Samstag trifft der MSV dann in der Dürener Westkampfbahn auf Hohkeppel (14 Uhr, FuPa-Liveticker).

3. Februar, 8 Uhr: U19 feiert Derbysieg

Die U19 des MSV Duisburg hat den perfekten Start in das neue Jahr erwischt. Im ersten Spiel in der Hauptrunde der neuen DFB-Nachwuchsliga haben die Zebras einen 2:0-Sieg im Derby gegen Rot-Weiss Essen eingefahren. Schon nach drei Minuten brachte Yannik Scholl die Duisburger in Führung, Mirac Özgen machte in der 76. Spielminute den Deckel drauf. Vor 120 Zuschauern an der heimischen Sportanlage an der Westender Straße setzte sich der Zebra-Nachwuchs in der Tabelle gleich an die Spitze. Weiter geht es am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück.