Mittelrheinpokal 2022/2023: Das sind die Paarungen der 1. Runde Der Fußball-Verband Mittelrhein hat am Mittwoch die Paarungen der ersten Mittelrheinpokal-Runde ausgelost.

In drei Wochen beginnt der Mittelrheinpokal 2022/2023 - und die Teilnehmer haben ein großes Ziel vor Augen: den DFB-Pokal. Der Sieger des Verbandspokals darf nämlich am größten deutschen Wettbewerb teilnehmen und entsprechend auf einen attraktiven Gegner hoffen. Viktoria Köln setzte sich zuletzt zweimal in Folge durch (2:0-Sieg im Mai gegen Fortuna Köln) und feierte erst am 31. August eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte. Im Rhein-Energie-Stadion empfing der Drittligist den FC Bayern München und verkaufte sich beim 0:5 prächtig.

Ausgelost wurde aus zwei Töpfen. Vertreter aus demselben Kreis konnten nicht gegeneinander gelost werden, es sei denn, es handelte sich um ein Team ab der Regionalliga aufwärts.

Die Paarungen der 1. Mittelrheinpokal-Runde auf einen Blick