Michele Masi wird neuer Trainer beim FC Erzingen Landesligist präsentiert neues Gespann für die kommende Saison

Der FC Erzingen hat die Nachfolge auf seinen Trainerpositionen für die kommende Runde geregelt. Wie der Landesligist mitteilte, wird Michele Masi ab Sommer 2023 als Chefcoach fungieren. Ihm assistieren wird Björn Winter. Man freue sich, "nach den feststehenden Abgängen von Klaus Gallmann und „Michi“ Jauch, bereits frühzeitig sein Trainergespann für die kommende Runde präsentieren zu dürfen. Damit möchte der FCE frühzeitig Klarheit auf dieser zentralen Position schaffen, um die Planungen für die Saison 2023/24 in den nächsten Wochen und Monaten voranzutreiben", hieß es seitens der Klettgauer.

Für Masi wird es eine Rückkehr sein, spielte er doch selbst einst für Erzingen in der Landesliga. Der 49-Jährige wechselt zur neuen Runde vom Bezirksligisten SV Jestetten zum FCE. "In Jestetten leitete Michele Masi, unterbrochen von einem Intermezzo beim FC Tiengen, seit zehn Jahren die Geschicke der ersten Mannschaft und verfügt damit über einen großen Erfahrungsschatz als Aktivtrainer", so der FCE in seiner Mitteilung.