Michael Schrank: „In der Landesliga kann jeder gegen jeden gewinnen“ Der Landesligist VfB Bottrop trifft am Sonntag, 15 Uhr, auswärts auf den SV Blau-Weiß Dingden.

Es läuft nicht rund beim Fußball-Landesligisten VfB Bottrop. Die letzten vier Partien gegen den SV Scherpenberg, die DJK Sportfreunde Lowick, den TSV Wachtendonk-Wankum und die SGE Bedburg-Hau gingen verloren. Die Mannschaft von Trainer Michael Schrank ist beinahe in der Abstiegszone angekommen.

Am Sonntag, 15 Uhr, trifft der Aufsteiger auswärts auf den Tabellensiebten SV Blau-Weiß Dingden. „In den letzten zwei, drei Spielen ist aber immerhin eine positive Tendenz zu erkennen. Wir hatten nur noch kein Spielglück. Nun sind wir aber in der Pflicht, Punkte zu holen“, so Schrank.