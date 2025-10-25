Memmingen ärgert Haching - siebenfacher Torjubel in München

Nach den Freitagabendspielen in der Regionalliga Bayern (FuPa berichtete), in denen sich Burghausen und Würzburg 1:1 unentschieden trennten, Bayreuth gegen Augsburg gewann und Nürnberg II in Buchbach drei Punkte entführte, waren am Samstagnachmittag vor allem viele Augenpaare nach Memmingen gerichtet, wo sich Tabellenführer Unterhaching die Ehre gab.

Doch der Favorit aus dem Münchener Süden musste - zur Überraschung vieler - beim effektiv aufspielenden Aufsteiger Federn lassen. Endstand aus Sicht der Bender-Elf, die nach sechs Spielen ohne Niederlage wieder einmal als Verlierer vom Platz ging: 1:2. Für die Memminger war's der erste Triumph seit fünf sieglosen Begegnungen.

Überaus torreich endete die Partie zwischen dem FC Bayern München II und dem FV Illertissen, der mit 4:3 auf fremdem Geläuf auch im siebten Spiel in Folge den Nimubs des Unbesiegbaren wahrt. Die Seitz-Truppe hingegen musste die mittlerweile fünfte Saisonniederlage erleiden - und kann den eigenen Ansprüchen weiterhin nicht gerecht werden.

Jeweils unentschieden trennten sich die SpVgg Greuther Fürth und die SpVgg Ansbach (2:2) sowie Viktoria Aschaffenburg und der VfB Eichstätt (3:3). Die "Kleinen Kleeblätter" können somit auch in der sechsten Partie in Folge nicht voll punkten, die Nullneuner nicht in der fünften hintereinander. Die Elf von Aytac Sulu wartet seit nunmehr vier Begegnungen auf den nächsten Dreier, genauso wie die Mannen von Trainer Dominik Betz.