Memmingen ärgert Haching - siebenfacher Torjubel in München

Nach den Freitagabendspielen in der Regionalliga Bayern (FuPa berichtete), in denen sich Burghausen und Würzburg 1:1 unentschieden trennten, Bayreuth gegen Augsburg gewann und Nürnberg II in Buchbach drei Punkte entführte, waren am Samstagnachmittag vor allem viele Augenpaare nach Memmingen gerichtet, wo sich Tabellenführer Unterhaching die Ehre gab.
Doch der Favorit aus dem Münchener Süden musste - zur Überraschung vieler - beim effektiv aufspielenden Aufsteiger Federn lassen. Endstand aus Sicht der Bender-Elf, die nach sechs Spielen ohne Niederlage wieder einmal als Verlierer vom Platz ging: 1:2. Für die Memminger war's der erste Triumph seit fünf sieglosen Begegnungen.
Überaus torreich endete die Partie zwischen dem FC Bayern München II und dem FV Illertissen, der mit 4:3 auf fremdem Geläuf auch im siebten Spiel in Folge den Nimubs des Unbesiegbaren wahrt. Die Seitz-Truppe hingegen musste die mittlerweile fünfte Saisonniederlage erleiden - und kann den eigenen Ansprüchen weiterhin nicht gerecht werden.
Jeweils unentschieden trennten sich die SpVgg Greuther Fürth und die SpVgg Ansbach (2:2) sowie Viktoria Aschaffenburg und der VfB Eichstätt (3:3). Die "Kleinen Kleeblätter" können somit auch in der sechsten Partie in Folge nicht voll punkten, die Nullneuner nicht in der fünften hintereinander. Die Elf von Aytac Sulu wartet seit nunmehr vier Begegnungen auf den nächsten Dreier, genauso wie die Mannen von Trainer Dominik Betz.
Viele Tore hüben wie drüben - mit dem besseren Ende für den FV Illertissen. Auf FCB-Seite trafen Deziel und Heinz, auf FVI-Seite Glessing, Codic und nochmals Glessing. Aber da fehlen doch zwei Treffer? Richtig: Diese aber waren jeweils Eigentore. Und obendrauf gab's noch Rot für Illertissens Zeller in der 65. Minute. Mit 4:2 lagen die Gäste nach gut 75 Minuten demnach in Unterzahl vorne. Anton Heinz' Anschlusstreffer zum 3:4 aus Bayernsicht kam jedoch zu spät. Die Bachtahler-Elf entführt somit drei Punkte aus München - und mischt weiter vorne mit!
Lian Akkus Rodriguez legte nach einer knappen Viertelstunde für die Hausherren vor, fünf Minuten später egalisierte Eichstätts Daniel Spies auch schon wieder den Spielstand. Die große Möglichkeit zur VfB-Führung konnte Ferat Nitaj kurz vor dem Halbzeitpfiff nicht nutzen. Kur nach Wiederanpfiff erhöhte dann Viktorias Younes Azahaf auf 2:1 - und vier Minuten drauf Benjamin Baier gar auf 3:1.
Bis sieben Minuten vor Schluss schien die Messe eigentlich gelesen, doch Eichstätts Kevin Mutove köpfte den Ball noch zum 2:3 in die Maschen. Und als wohl niemand mehr - bis auf die Gäste selbst - damit rechnete, netzte Arif Ekin in der siebten Minute der Nachspielzeit zum nicht unverdienten finalen Remis-Endstand ein.
Der Favorit aus Unterhaching legte erwartungsgemäß flott los und erspielte sich in der ersten Halbzeit die ein oder andere Torchance. Doch es war der FC Memmingen, der nach einer guten halben Stunde - quasi aus dem Nichts heraus - durch einen Treffer von David Günes in Führung ging. Der Jubel hielt aber nur kurz an, denn Simon Skarlatidis sorgte kurz vor dem Pausenpfiff per verwandeltem Foulelfmeter für den Hachinger Ausgleich.
Und dann war es eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel wieder David Günes, der seine Jungs abermals nach vorne brachte. Freilich ließen die Gäste nichts unversucht, um der erneuten Ausgleich zu erzielen. Aber am Ende hatte der Aufsteiger aus dem Schwabenland die Nase vorn - und ging zur Überraschung vieler Beobachter dank einer hervorragenden Abwehrleistung als Sieger vom Platz.
Eine Partie, in der die SpVgg Greuter Fürth II lange als der sichere Sieger aussah, doch am Ende die Gäste noch einen Punkt entführen konnten. Aber der Reihe nach: Die "Kleinen Kleeblätter" gingen bereits nach acht Minuten durch den Treffer von Omar Sillah in Front. Ansbach ließ erst nach einer knappen halben Stunde erstmals mit Weegers Großchance aufhorchen. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Nullneuer zwar die Chance zum Ausgleich, doch die Pausenführung für die ansonsten doch besser aufspielende Heimelf war verdient.
Juan Cabrera erhöhte zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 für die Hilbert-Elf - und es schien danach so, als könnte diese den Sieg locker-lässig eintüten. Doch in Minute 82 kamen die Gäste durch Mirko Puschers Anschlusstreffer noch einmal heran - und sechs Minuten später durch Eric Weeger sogar noch zum Ausgleich. Somit: Kein Sieger, kein Dreier!