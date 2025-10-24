Kein Sieger im Topspiel, Bayreuth atmet auf, Club-Sieg in Buchbach

Drei Partien standen am Freitagabend in der Regionalliga Bayern auf dem Plan. Im mit Spannung erwarteten Topspiel und Verfolgerduell zwischen dem SV Wacker Burghausen und den Würzburger Kickers gab`s am Ende keinen Sieger - 1:1. Aufatmen darf die SpVgg Bayreuth: Die "Oldschdod" setzte sich zuhause mit 1:0 gegen die Profireserve des FC Augsburg durch. Der erste Dreier für die Oberfranken nach zuvor acht sieglosen Spielen. Der 1. FC Nürnberg II hat seinen Höhenflug fortgesetzt und behielt auch in Buchbach die Oberhand.
SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz, Benedikt Schwarzensteiner, Jannis Turtschan, Felix Bachschmid, Denis Ade (82. Noah Shawn Agbaje), Alexander Gordok (74. Noah Müller), Lukas Walchhütter, Filip Ilic, Moritz Bangerter, Tom Sanne (83. Artur Andreichyk) - Trainer: Lars Bender
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg (83. Luke Hemmerich), Ebrahim Farahnak, Liam Omore (39. Marius Uhl), Dominik Meisel, Eroll Zejnullahu (72. Tim Kraus), Philipp Ochs, Eliot Muteba, Tarsis Bonga (63. Dion Berisha), Jermain Nischalke (77. Cherif Cissé) - Trainer: Marc Reitmaier
Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 1250
Tore: 1:0 Tom Sanne (20.), 1:1 Jermain Nischalke (25.)
SpVgg Bayreuth: Henry Höcker, Tobias Weber, Edwin Schwarz, Dennis Lippert, Leon Bucher, Luis Klein, Tino Lennerth, Marco Stefandl (73. Deniz Koc), Patrick Scheder, Levi Kraus (83. Maximilian Weimer), Jakub Mintál (89. Jann George) - Trainer: Lukas Kling
FC Augsburg II: Noah George, David Deger, Felix Meiser, Oliver Sorg (58. Florian Hangl), Maximilian Bauer, Simon Mühlbauer (82. David Leal Costa), Franz Bleicher (82. Dominik Lindermeir), Kristijan Taseski (46. Louis Stegmiller), David Dreo (58. David Lichtensteiger), Aiman Dardari, Mauro Hämmerle - Trainer: Markus Feulner
Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 964
Tore: 1:0 Jakub Mintál (66.)
Gelb-Rot: Aiman Dardari (45./FC Augsburg II/Unsportlichkeit)
Besondere Vorkommnisse: Marco Stefandl (SpVgg Bayreuth) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Noah George (11.).
TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra, Philipp Walter, Samed Bahar, Manuel Mattera (78. Marinus Erber), Tobias Heiland, Albano Gashi (90. Nerman Mackic), Sascha Hingerl, Sammy Ammari (72. Josue M'bila), Tobias Stoßberger, Romeo Ivelj (72. Daniel Muteba) - Trainer: Aleksandro Petrovic
1. FC Nürnberg II: Robin Lisewski, Fabian Menig, Khalid Abu El Haija, Kristian Mandic, Benedikt Kirsch, Eryk Grzywacz (62. Eliyah Rau), Ayoub Chaikhoun (77. Pascal Fuchs), Justin von der Hitz (87. Nizar Üstel), Moritz Wiezorrek, Piet Lasse Scobel, Tobias Heß - Trainer: Andreas Wolf
Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 436
Tore: 0:1 Tobias Heß (9.), 1:1 Sammy Ammari (26.), 1:2 Piet Lasse Scobel (69.)