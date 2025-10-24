Kein Sieger im Topspiel, Bayreuth atmet auf, Club-Sieg in Buchbach

Drei Partien standen am Freitagabend in der Regionalliga Bayern auf dem Plan. Im mit Spannung erwarteten Topspiel und Verfolgerduell zwischen dem SV Wacker Burghausen und den Würzburger Kickers gab`s am Ende keinen Sieger - 1:1. Aufatmen darf die SpVgg Bayreuth: Die "Oldschdod" setzte sich zuhause mit 1:0 gegen die Profireserve des FC Augsburg durch. Der erste Dreier für die Oberfranken nach zuvor acht sieglosen Spielen. Der 1. FC Nürnberg II hat seinen Höhenflug fortgesetzt und behielt auch in Buchbach die Oberhand.



Ein Remis, das wohl am meisten die SpVgg Unterhaching freuen dürfte. Den besseren Start in die Partie erwischten die Hausherren. Nach einem langen Ball von Benedikt Schwarzensteiner verschätzte sich die Würzburger Defensive im Kollektiv, Tom Sanne kam an den Ball und schloss zum 1:0 ab (20.). Die Kickers aber keineswegs geschockt und schon fünf Minuten später mit der Antwort. Jermain Nischalke glich aus spitzem Winkel zum 1:1 aus (25.). Im Anschluss hatte Wacker mehrfach die Möglichkeit wieder in Führung zu gehen, aber nutzte seine Chancen nicht. Auch im zweiten Durchgang war der SVW näher am 2:1, doch ein Treffer wollte beiden Teams nicht mehr gelingen. So blieb`s am Ende bei der Punkteteilung. SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz, Benedikt Schwarzensteiner, Jannis Turtschan, Felix Bachschmid, Denis Ade (82. Noah Shawn Agbaje), Alexander Gordok (74. Noah Müller), Lukas Walchhütter, Filip Ilic, Moritz Bangerter, Tom Sanne (83. Artur Andreichyk) - Trainer: Lars Bender

FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg (83. Luke Hemmerich), Ebrahim Farahnak, Liam Omore (39. Marius Uhl), Dominik Meisel, Eroll Zejnullahu (72. Tim Kraus), Philipp Ochs, Eliot Muteba, Tarsis Bonga (63. Dion Berisha), Jermain Nischalke (77. Cherif Cissé) - Trainer: Marc Reitmaier

Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 1250

Tore: 1:0 Tom Sanne (20.), 1:1 Jermain Nischalke (25.)



Aufatmen bei der "Oldschdod"! Nach vier torlosen Heimspielen gelang im Hans-Walter-Wild-Stadion endlich mal wieder ein Treffer. Jakub Mintál erlöste die Schwarzgelben in der zweiten Halbzeit mit dem Tor des Tages. In der ersten Hälfte hatte Marco Stefandl noch einen Elfmeter verschossen. Ein gebrauchter Tag für die Bundesliga-Reserve aus der Fuggerstadt. Profi-Leihgabe Aiman Dardari sah noch vor der Pause die Ampelkarte und erwies seinem Team damit einen Bärendienst. SpVgg Bayreuth: Henry Höcker, Tobias Weber, Edwin Schwarz, Dennis Lippert, Leon Bucher, Luis Klein, Tino Lennerth, Marco Stefandl (73. Deniz Koc), Patrick Scheder, Levi Kraus (83. Maximilian Weimer), Jakub Mintál (89. Jann George) - Trainer: Lukas Kling

FC Augsburg II: Noah George, David Deger, Felix Meiser, Oliver Sorg (58. Florian Hangl), Maximilian Bauer, Simon Mühlbauer (82. David Leal Costa), Franz Bleicher (82. Dominik Lindermeir), Kristijan Taseski (46. Louis Stegmiller), David Dreo (58. David Lichtensteiger), Aiman Dardari, Mauro Hämmerle - Trainer: Markus Feulner

Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 964

Tore: 1:0 Jakub Mintál (66.)

Gelb-Rot: Aiman Dardari (45./FC Augsburg II/Unsportlichkeit)

Besondere Vorkommnisse: Marco Stefandl (SpVgg Bayreuth) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Noah George (11.).



Die "Cluberer" setzen ihren Höhenflug fort und rücken bis auf zwei Punkte an Tabellenführer SpVgg Unterhaching ran. Tobias Heß brachte die Gäste früh in der neunten Minute in Führung (9.), Regionalliga-Rekordspieler Sammy Ammari glich vor 436 Zuschauern in der SMR-Arena zum 1:1 aus (26.). In der zweiten Halbzeit sorgte dann Goalgetter Piet Scobel mit seinem neunten Saisontor für den Auswärtserfolg des FCN.