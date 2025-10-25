Für die DJK Vilzing läuft's nach wie vor richtig rund in der Regionalliga Bayern: Mit einem 2:1-Auswärtserfolg in Augsburg können die Huthgarten-Kicker weiterhin positiv nach vorne blicken. – Foto: Charly Becherer

Vilzing zündet Tore-Turbo nach dem Seitenwechsel - und bleibt auf Kurs 15. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Vierter Sieg in Folge für die Huthgarten-Kicker +++ Schlussoffensive der Schwabenritter kommt zu spät Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern DJK Vilzing Schw. Augsb.

Dass beim heutigen Vilzinger Auswärtsspiel im Rosenaustadion zu Augsburg die gesperrten Weber, Sedlaczek und Schröder gefehlt haben, änderte nichts daran, dass die Elf von Trainer Thorsten Kirschbaum ihrer Favoritenrolle am Ende doch gerecht wurde. Beim Tabellenschlusslicht TSV Schwaben Augsburg konnten die Oberpfälzer einmal mehr überzeugen - und die "Schwabenritter", die zuletzt ihren ersten Saisonsieg in der Regionalliga Bayern feiern durften, mit 2:1 niederringen.

Dabei gestaltete sich die erste Hälfte relativ ausgeglichen - und ohne nennenswerte Höhepunkte auf beiden Seiten. Zwingende Torchancen ließen beide Teams zum Missfallen der wenigen Zuschauer vermissen. Doch mit dem Wiederanpfiff zündete Vilzing binnen drei Minuten den Tore-Turbo: Nik Leipold markierte in der 46. Minute mit seinem zweiten Saisontreffer die Führung, die Jonas Groß nur einen Wimpernschlag später auf 2:0 ausbaute. Die Gegenwehr der Hausherren war dabei nicht wirklich erkennbar. Erst kurz vor Schluss kam die Truppe von Matthias Ostrzolek durch ein Tor von Kapitän Benedikt Krug nochmals heran und sorgte kurzzeitig für Spannung. Am Ende schaukelte Vilzing die Führung jedoch gekonnt ins Ziel.



Und somit bleiben die Schwarz-Gelben weiterhin auf Erfolgskurs. Mit dem vierten Sieg in Folge können sie den Platz im Tabellenmittelfeld nochmals festigen. Schwaben Augsburg hält weiterhin die Rote Laterne der Liga hoch...









Das Spiel aus Sicht von Vilzings Trainer Thorsten Kirschbaum: "Das war heute von Anfang an ein hart umkämpftes Spiel. Wir wussten, dass die Augsburger mit ordentlich Rückenwind aus dem Ansbach-Spiel auf den Platz kommen würden, die Zuschauer haben aber dennoch ein chancenarmes Spiel in der ersten Halbzeit gesehen.



Wir konnten die ersten Impulse dann gut aufnehmen und haben zu Beginn der zweiten Hälfte unsere Möglichkeiten gesucht - und unsere ersten beiden Chancen direkt nach Wiederanpfiff per Doppelschlag genutzt. Nach der 2:0-Führung konnten wir's gut zu Ende spielen, obwohl's in der Schlussphase nochmals etwas hektisch wurde, nachdem den Augsburgern der Anschlusstreffer gelang. So ist Fußball! Insgesamt ein richtig gutes Erfolgserlebnis für unser Team - gerade angesichts der Personalthemen, die wir vor Anpfiff zu händeln hatten. Wir sind happy über den Dreier!"