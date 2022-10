Mehr als nur Fußballer: "Deswegen bin ich ein bisschen anders" Verbandsliga +++ Wie eine Krebserkrankung Branden Stelmak vom SV Dessau 05 als Mensch geprägt hat

Der 23. Mai ist ein deutscher Feiertag, den man aber in Deutschland nicht feiert. Vor 73 Jahren wurde an jenem Datum das Grundgesetz verabschiedet, womit die BRD in die Geschichte eintrat. Sie machte jenen Tag aber nicht zum Nationalfeiertag - komisch irgendwie. Branden Stelmak feiert den 23. Mai in jedem Jahr wie seinen Geburtstag - obwohl der erst knapp einen Monat später ist.

„Ich gönne mir an diesem Tag immer gerne etwas Besonderes, um mich daran zu erinnern, das Leben mehr zu genießen. Dieser Tag hilft mir auch, zurückzublicken und zu schätzen, was ich erreicht habe.“ Das schrieb Stelmak vor rund vier Monaten auf seiner Facebookseite, als sich zum 25. Mal jener Tag jährte, an dem bei ihm Krebs diagnostiziert wurde.

In Mitteldeutschland einen Namen gemacht

Branden Stelmak ist Fußballer. Und zumindest in Mitteldeutschland in der Szene bekannt, denn der 33 Jahre alte US-Amerikaner mit den markanten langen Haaren hat viele Jahre in der Regional- und Oberliga gespielt, wurde beim FC Eilenburg, von dem er im Sommer zum Verbandsligisten SV Dessau 05 kam, sogar zum „Spieler des Jahrzehnts“ gewählt. Stelmak ist aber nicht nur Fußballer, sondern vor allem auch ein Krebsüberlebender. Zum Spielerprofil:

25 Jahre ist sein Kampf um das Leben mittlerweile her. Als Stelmak gerade einmal sieben Jahre alt war, bekam er die schockierende Nachricht: Leukämie. Wenn er heute über die Zeit spricht, macht er das unheimlich offen und mit einer bemerkenswert großen Reflektiertheit. „Ich hoffe, anderen Menschen mit meiner Geschichte helfen zu können.“ Denn der Angreifer hat das schwerste Spiel in seinem Leben, das gegen den Blutkrebs, schon gespielt und für sich entschieden. „Heute ist alles in Ordnung.“

Holzfäller in der US-amerikanischen Heimat

Der Schicksalsschlag hat Stelmak zu dem gemacht, der er heute ist. „Deswegen bin ich ein bisschen anders als andere“, sagt der US-Amerikaner selbst. Zum Beispiel trägt er die markanten langen Haare als Zeichen für die besiegte Krankheit, auch seine Physis führt er darauf zurück. Und: „Das ist auch in meinem Charakter, wenn ich spiele.“