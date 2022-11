– Foto: Andreas Zobe

MCH mit Abschlusspech in Sachsen Der MCH Futsal Club lässt zu viele Chancen liegen, wird am Ende müde und verliert in der Bundesliga hoch.

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das behauptete einst der deutsche Dichter Matthias Claudius. Damals ahnte er nicht, dass er rund 200 Jahre später Namenspate eines Futsal-Bundesligisten ist, der häufiger Reisen unternimmt – zu Auswärtsspielen. Am Samstag reiste der MCH Futsal Club (MCH für Matthias Claudius Haus Sennestadt) ins knapp 400 Kilometer entfernte, sächsische Hohenstein-Ernstthal.

Beim Ligazweiten und amtierenden Vize-Meister musste sich der MCH Futsal Club letztlich 0:7 geschlagen geben. Doch so deutlich, wie das Ergebnis klingt, war es nicht. Mit einem extrem schmalen Kader machte sich die MCH-Abordnung am frühen Samstagmorgen auf den Weg gen Sachsen. Bei frostigen Minusgraden und stellenweise Schnee führte die erste Etappe nach Erfurt, wo es in der mittelalterlichen Altstadt ein Mittagessen gab. Von da waren es noch 130 Kilometer bis Hohenstein-Ernstthal. Am Spielort schnappte sich MCH-Trainer Cleverson Pelc seine Mannschaft und unternahm einen kleinen Spaziergang. Danach ging es los.

13 gegen acht. So viel zur jeweiligen Mannschaftsstärke der Kontrahenten. Dem MCH fehlten Vidoje Matic und Kadir Sentürk. Dennoch waren die Bielefelder in der Anfangsphase das aktivere und bessere Team. Hohenstein allerdings machte es clever und überließ dem personell dezimierten Gegner zunächst den Ball. Frei nach dem Motto: „Irgendwann sind sie kaputt.“