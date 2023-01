MCH-Futsaler wieder mit echtem Torwart Sennestädter erwarten am Samstag in der Bundesliga den Tabellenführer Stuttgart.

In der Futsal-Bundesliga bekommt es der heimische MCH Futsal Club an diesem Samstag mit Spitzenreiter Stuttgarter FC zu tun (18.30 Uhr, Sennestädter Sporthalle Süd). Nach der 4:7-Niederlage gegen den TSV Weilimdorf, bei der der MCH für eine Premiere in Deutschlands höchster Spielklasse sorgte, soll nun gegen Stuttgart an die gute Leistung angeknüpft werden. Und: der MCH hat auch wieder echte Torhüter.