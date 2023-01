– Foto: Sascha Hohnen

Masters Dülken: Victoria Mennrath macht das "Double" perfekt 2:1-Finalsieg über den SC Erkelenz, der in der Zwischenrunde schon wie ein Geschlagener aussah. Platz drei geht an den VfR Fischeln.

Dass es an diesem Sonntag im Kampf um den Titel beim 30. Dülkener Hallenmasters heiß werden würde, war schon in der ersten Partie zu bemerken. Nach der Schlusssirene der Auftaktpartie zwischen dem SC Erkelenz und dem TuS Wickrath wurde es handgreiflich, ein Knäuel von Spielern schob und schubste sich über den Hallenboden am Ransberg. Die Wickrather behielten mit 2:1 die Oberhand, das Bild in Gruppe 1 der Zwischenrunde sollte sich aber im Laufe des Tages noch gewaltig drehen.

Die Erkelenzer verloren nach drei Siegen am Samstag in der Vorrunde auch ihr zweites Spiel der Zwischenrunde gegen Victoria Mennrath mit 2:7, sahen bereits geschlagen aus. Doch zum Schluss gewann der SC sein "Derby" gegen Union Würm-Lindern mit 7:1, und da letztlich alle drei Teams hinter den Mennrathern drei Punkte aufwiesen, reichte das den Erkelenzern zur Qualifikation für das Halbfinale. Die Mennrather gewannen derweil wie in der Vorrunde am Samstag alle drei Partien - diesmal über 15 statt zwölf Minuten ausgetragen. >>> Hier geht es zur Turnier-Übersicht mit Höhepunkten aller Partien bei FuPa.tv In Zwischenrunden-Gruppe 2 reichten dem ASV Süchteln zwei Siege zu Platz eins, da war das 2:4 gegen den SC Waldniel letztlich egal. Die Waldnieler kamen über den einen Sieg nicht hinaus und würden Letzter, weil sie ihr letztes Gruppenspiel, eine der spektakulärsten Partien des Masters, gegen den VfR Fischeln mit 4:6 verloren. Das brachte die Fischelner ins Halbfinale, die damit am punktgleichen Furious Futsal noch vorbeizogen - dank einer zwei Tore besseren Tordifferenz.

Dramatisch verliefen dann beide Halbfinalspiele, die über zweimal zehn Minuten ausgespielt wurden. In der Partie der Mennrather gegen Fischeln war die Uhr beinahe schon heruntergelaufen, als Yannic Wolf beim Stand von 3:3 doch noch zum Sieg für Mennrath traf. Und das zweite Halbfinale zwischen dem ASV Süchteln und dem SC Erkelenz ging bei 4:4 in die fünfminütige Verlängerung, in der ein Golden Goal die Entscheidung gebracht hätte. Dieses fiel aber nicht, und beim Neunmeterschießen hatten die Erkelenzer dann die besseren Nerven. Im Anschluss verloren die Süchtelner dann auch das Neunmeterschießen um Platz drei gegen die Fischelner.

Das Finale der Mennrather gegen Erkelenz war dann die Neuauflage des Zwischenrundenspiels aus der Mittagszeit, das die Victoria mit 7:2 gewonnen hatte. Die Neuauflage verlief weit taktischer, auch wenn Noah Kubawitz gleich in der ersten Minute zum 1:0 traf. Malte Lütteke traf in der vierten Minute zum 1:1, der Siegtreffer war dann Daniel Jovelino Nkongo in der 13. Minute vorbehalten. Chancen gab es danach auf beiden Seiten noch, die Mennrather brachten das verdiente 2:1 aber über die Zeit. Damit gelang dem Landesligisten nach dem Sieg bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft das "Double".

– Foto: Sascha Köppen