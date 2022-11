Martin Schill: „Eine Leistungssteigerung ist vonnöten“ Bezirksligatipp mit dem Trainer der SG Prechtal/Oberprechtal

Ein wenig Ernüchterung herrschte schon bei der SG Prechtal/Oberprechtal nach der 1:2-Niederlage in Heitersheim. Die Elztäler sind in der Bezirksliga auf den zehnten Rang und damit in bedrohliche Nähe der Abstiegszone gerutscht. Trainer Martin Schill fordert eine Reaktion im Heimspiel gegen Nordweil/Wagenstadt.

fupa: Herr Schill, in der Vorwoche ist die SG Prechtal/Oberprechtal in Heitersheim knapp mit 1:2 unterlegen. Wie haben Sie die Begegnung erlebt?

Martin Schill: Insgesamt war das kein gutes Spiel von uns. Wir sind sehr schwer in die Partie gekommen. Heitersheim hatte mehr Spielanteile. Wir sind eher überraschend in Führung gegangen, aber es war keine gute Leistung. Wir haben uns viele Ballverluste und Fehlpässe erlaubt und haben viele Eins-gegen-eins-Situationen verloren. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Heitersheim hatte man eigentlich erwartet, dass es besser laufen würde, aber das Gegenteil war der Fall. Wir sind in Überzahl überhaupt nicht zurechtgekommen. Für Heitersheim war der Feldverweis eher ein Hallowach-Effekt. Sie haben einen Elfmeter verwandelt und einen blitzsauberen Konter gefahren und das Spiel am Ende verdient gewonnen. Ich muss sagen, es war eins unserer schlechtesten Spiele in der Vorrunde.

fupa: Können Sie sich den Auftritt erklären? Lag es vielleicht an den Personalproblemen, mit denen Prechtal in dieser Saison immer wieder zu kämpfen hat?

Schill: Wir müssen immer wieder personelle Umstellungen vornehmen, weil Spieler aus beruflichen Gründen oder auch noch wegen Urlaub fehlen. Dazu kommen die Langzeitverletzten und auch die eine oder andere kleinere Verletzung. In Heitersheim mussten wir ziemlich schnell (15.) wechseln, weil sich Marcel Kunz verletzt hatte. Dazu hat uns unser Kapitän Max Maier in der Innenverteidigung gefehlt – das haben wir schon zu spüren bekommen. Aber trotz alldem hätten wir es besser machen können!

fupa: In der Tabelle geht es recht eng zu. Selbst als Prechtal/Oberprechtal vor zwei Wochen den siebten Platz belegt hat, betrug der Abstand zu der Abstiegszone nur zwei Punkte. Wie bewerten Sie die Tabellensituation?

Schill: Sie bestätigt das, was alle schon vor der Saison gesagt haben: Die Bezirksliga ist eine extrem ausgeglichene Liga. Ein Beispiel dafür ist Freiburg-St. Georgen: Wenn du drei, vier Spiele in Serie gewinnst, kannst du schnell nach oben sehen. Umgekehrt musst du dich bei einer Negativserie sehr schnell nach unten orientieren. Daran wird sich in der Rückrunde nichts ändern. Auch die Ergebnisse zeigen es: Jeder kann jeden schlagen.

fupa: Ist es ein Vorteil, dass Prechtal/Oberprechtal noch ein Nachholspiel gegen den SV Biengen als Ass im Ärmel hat?

Schill: Ich sehe es nicht als Vorteil. Klar, man hat ein ausstehendes Spiel, aber das muss auch erst gespielt und vor allem gewonnen werden. Ich hätte es tatsächlich lieber gesehen, wenn wir die Partie am ersten Spieltag ausgetragen hätten. Nun müssen wir im Frühjahr unter der Woche nach Biengen fahren, was auch nicht einfach ist.

fupa: Am Sonntag gastiert die SG Nordweil/Wagenstadt in Oberprechtal, die zuletzt den Favoriten Emmendingen mit 3:1 geschlagen hat. Was für einen Gegner erwartet Ihre Mannschaft?

Schill: Nordweil/Wagenstadt hat den Abstieg gut verkraftet und ist in der Bezirksliga angekommen. Ich schätze sie recht stark ein. Nach allem, was man hört, haben sie das eine oder andere Spiel eher etwas unglücklich verloren. Nordweil/Wagenstadt könnte näher oben herankommen. Wenn wir so auftreten wie in Heitersheim, werden wir das Spiel nicht gewinnen. Es braucht eher eine Leistung wie in der zweiten Halbzeit gegen Mundingen (3:1), dann haben wir eine Chance. Auf alle Fälle ist eine Leistungssteigerung vonnöten.

fupa: Sieht es dann personell auch wieder besser aus?

Schill: Ganz genau weiß ich das erst am Freitagabend. Sicher ist aber, dass unser Kapitän Maximilian Maier wieder dabei ist. David Schill, der zuletzt gefehlt hat, wird voraussichtlich auch wieder mitspielen können.

Martin Schills Spieltag-Tipps:

SG Simonswald/Obersimonswald – SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden (in Simonswald)

Samstag, 17 Uhr

Simonswald hat aktuell drei Niederlagen hintereinander kassiert. Aber ich denke, der Jörg (Klausmann, Trainer der SG Simonswald/Obersimonswald, Anm. d. Red.) bekommt die Mannschaft wieder so hin, dass sie gegen Buggingen/Seefelden bestehen kann. 2:0.

SF Eintracht Freiburg – FC Freiburg-St. Georgen

Sonntag, 13 Uhr

Das Derby in Freiburg! Wie St. Georgen in letzter Zeit die Spiele ins Ziel bringt, ist beeindruckend. Sie haben eine Superserie hingelegt, und ich glaube, dass sie auch dieses Spiel gewinnen. 2:3.

FC Emmendingen – SV Biengen

Sonntag, 13.30 Uhr

Die Frage ist, ob und wie schwer Marko Radovanovic, der Torjäger der Emmendinger, verletzt ist. Wenn Emmendingen einigermaßen komplett ist, dürfte das Spiel 3:1 enden.