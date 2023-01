Markus Schreiner verlängert in Altenstadt/VOH Seit 2019 im Verein, leistet er nach Meinung der Verantwortlichen eine hervorragende Arbeit ab und passt einfach perfekt zum SVA

Der SV Altenstadt bei Vohenstrauß, derzeit Achter der Kreisklasse Ost, hat die Winterpause dazu genutzt, eine wichtige Personalentscheidung voranzutreiben. So steht Trainer Markus Schreiner, seit Beginn der „Coronasaison 2019/21 im Vohenstraußer Ortsteil in der Verantwortung, auch in der Saison 2023/24 an der Außenlinie der Elf um Kapitän Sebastian Kurzka.

Seitdem attestieren ihm die Verantwortlichen eine herausragende Arbeit. Laut Matthias Gmeiner, 1. Vorsitzender des SVA, wäre man sehr froh, Schreiner weiter binden zu können. Die Zusammenarbeit sei einmal sehr harmonisch, zum Zweiten passe Schreiner perfekt in die Strukturen des Vereins. Die Vertragsverlängerung sei zudem ein wichtiger Baustein bei den Planungen für die kommende Spielzeit, ergänzt der Vereinsboss.



Markus Schreiner selbst ist auch sehr zufrieden, weiterhin beim SVA die sportlichen Geschicke zu leiten, da er sich sehr wohl fühlt und gerne mit der Mannschaft arbeitet. „Der entscheidende Faktor, ein weiteres Jahr in Altenstadt zu bleiben, ist eine ausgesprochen tolle Zusammenarbeit mit Vorstandschaft, Abteilungsleitung und auch der lernwilligen Mannschaft. Mein Ziel ist es nun, die Jungs weiterzuentwickeln und sie als Mannschaft so zu festigen, um in naher Zukunft im oberen Drittel der Kreisklasse mitspielen zu können“, so der 49-jährige gegenüber FuPa.