Manuel Gleichauf als Trainer des SV Endingen zurückgetreten Der Fußball-Landesligist vermeldet den Abschied seines Coaches

Gleichauf hatte die Mannschaft bereits in den vergangenen beiden Jahren betreut und war mit ihr in der Vorsaison aus der Verbandsliga abgestiegen. Nach zahlreichen Abgängen und einer Neu-Strukturierung im Verein war die Verbandsliga nicht mehr zu halten. Auch in der Landesliga verlief der Saisonstart eher schleppend. Mit sechs Zählern aus neun Partien rangiert der SV Endingen aktuell auf dem vorletzten Platz. "Manuel glaubt, er könne der Mannschaft keine entscheidenden Impulse mehr geben und auch die notwendigen Reize für einen Klassenerhalt nicht mehr setzen", vermeldet der Verein. Weiter gab der SV Endingen bekannt: "Wir respektieren diese Entscheidung, danken ihm für sein Engagement sowie die geleistete Arbeit und wünschen ihm auf seinem weiteren sportlichen Weg alles Gute."