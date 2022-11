Mainz 05 II: Video-Analyse dämpft die Freude Handelfmeter und Tor wurden der U23 bei den Offenbacher Kickers genommen +++ Trotzdem Stolz über Remis

Das Videostudium nach Abpfiff verhagelte die Freude über den Teilerfolg zumindest ein wenig. 1:1 (1:0) bei den Kickers Offenbach, das war ein „mehr als verdientes“ Resultat für die U23-Fußballer des FSV Mainz 05, wie Trainer Jan Siewert mit einer guten Portion Stolz in der Stimme betont. Gegen zu Beginn und auch in Durchgang zwei mit der Unterstützung von rund 5.700 Fans phasenweise druckvolle Platzherren habe seine Elf eine „sehr, sehr reife Leistung gezeigt“.

Szenen, die Siewert sich direkt nach dem Spiel anschaute und ebenfalls als, für sein Team, unglücklich einordnet, auf denen er aber auch nicht herum reiten will. Doch ein Sieg wäre in einem umkämpften Spiel mit wenigen Großchancen drin gewesen. Verhindert wurde er auch vom Abstimmungsproblem zwischen Keeper und Abwehr nach einer Flanke, das sich Dominik Wanner gegen seine Ex-Kollegen zunutze machte (53.). „Wir verteidigen so viele Flanken top, und einmal behindern wir uns selbst“, hadert Siewert, um zugleich festzustellen, wie gut seine Mannschaft es ansonsten gemacht hat.

Mainz 05 II: Rieß – Laux (76. Wilhelm), Trapp, Shabani – Mizuta (85. Schmidt), Rupil, Sabani, Könighaus – Mamutovic – Bobzien (85. Petö), Derstroff (70. Jung)