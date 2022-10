Mainz 05 II: Suspendierter Burgzorg als Matchwinner U23 gewinnt beim FC Homburg 3:0 und profitiert von Doppelpack des Profis +++ Frühe Rote Karte entscheidet die Partie

In der ersten Mannschaft suspendiert, in der zweiten Matchwinner: Delano Burgzorg, wegen wiederholter Unpünktlichkeit bei Chefcoach Bo Svensson an diesem Freitagabend nicht willkommen, hat die U23-Fußballer des FSV Mainz 05 mit einem Doppelpack beim FC Homburg auf die Siegerstraße geschossen. Bei seinem 3:0 (1:0)-Sieg im Regionalliga-Verfolgerduell profitierte der Bundesliga-Unterbau zudem von einer frühen Roten Karte der Saarländer, die sich Michael Heilig bereits in der dritten Minute abholte – aufgrund einer Notbremse gegen Burgzorg.