Maffei analysiert: Gute Leistungen – kleine Fehlentscheidungen bei WM Dominik von Maffei schätzt ein

Miesbach – Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist aktuell in vollem Gange. Obwohl der Wettbewerb in Deutschland sehr umstritten ist, findet er große Beachtung – auch bei den Fußballinteressierten im Landkreis Miesbach. Wie schon bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr analysieren wir mit Schiedsrichter-Lehrwart Dominik von Maffei aus Miesbach die Leistungen der Unparteiischen und einige strittige Szenen. „Die Schiedsrichter haben bisher gut gepfiffen. Diskussionen und strittige Entscheidungen gab es nur in einzelnen Spielen. Ich erwarte, dass in den dritten Gruppenspielen nun auch die Schiedsrichterinnen zu ihren Einsätzen kommen werden“, fasst von Maffei zusammen.

1. Spieltag, Gruppe B, England - Iran 6:2

Für große Verwunderung sorgte am ersten Spieltag die lange Nachspielzeit. Rekordhalter war die Partie zwischen England und Iran mit insgesamt fast 30 Minuten Nachspielzeit. In der ersten Hälfte wurden 14 Minuten nachgespielt, in der zweiten Halbzeit aufgrund eines späten Elfmetertreffers und der VAR-Überprüfung gar deren 15. „Das war ein Vorstoß, um das Zeitspiel einzudämmen. Bei den jetzigen Spielen haben sich die Nachspielzeiten wieder auf maximal fünf bis sechs Minuten eingependelt“, erklärt von Maffei. Die Schiedsrichter seien in den ersten Spielen „manchmal ein wenig über das Ziel hinausgeschossen, aber jetzt hält sich wieder alles im Rahmen“.

1. Spieltag, Gruppe C, Mexiko - Polen 0:0

Im Spiel zwischen Mexiko und Polen bekam Robert Lewandowski einen Strafstoß zugesprochen, den er selbst verschoss. Sein Gegenspieler sah dabei die gelbe Karte – eine Fehlentscheidung, wie von Maffei erklärt: „Er wurde heftig am Trikot gezogen, der Schiedsrichter entschied auf Gelb und Elfmeter, da es auch unten einen Kampf um den Ball gab. Das Trikotziehen war aber sehr heftig und für mich die Verhinderung einer klaren Torchance. Da das Vergehen im Strafraum klar gegnerorientiert und nicht ballorientiert war, wäre für mich die rote Karte die richtige Entscheidung gewesen. Vermutlich hat der Schiedsrichter aber das Vergehen am Fuß geahndet.“

1. Spieltag, Gruppe H, Portugal - Ghana 3:2