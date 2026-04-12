 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Lüttingen mit Kantersieg gegen Hohenbudberg, Franke regelt für Budberg

An der Spitze der Kreisliga A Moers bleibt alles eng: SV Budberg II und TV Asberg marschieren im Gleichschritt, während der SSV Lüttingen mit einem deutlichen Sieg gegen ESV Hohenbudberg weiter Druck macht.

von André Nückel · Heute, 18:42 Uhr · 0 Leser
Starke Leistung von der Mannschaft von Mirko Poplawski.
Starke Leistung von der Mannschaft von Mirko Poplawski. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

SV Budberg II und TV Asberg bleiben punktgleich an der Spitze der Kreisliga A Moers, SSV Lüttingen verkürzt nach Kantersieg gegen ESV Hohenbudberg, klare Siege für Neukirchen-Vluyn II und GSV Moers II. Das war Spieltag 27:

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
0
3
Abpfiff
Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gewann klar mit 3:0 bei der FC Viktoria Alpen 1911. Bereits in der ersten Halbzeit stellten Dominik Sommer und Paul Haag die Weichen auf Sieg, wobei Haag nach der Pause seinen zweiten Treffer nachlegte. Alpen fand kaum Lösungen und musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
1
4
Abpfiff
+Video

Der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II gewann mit 4:1 beim VfL Rheinhausen, wobei die Partie lange offen war. Erst nach der Führung durch Aldin Mahmutovic (61.) kippte das Spiel, als Ali Bouâz innerhalb weniger Minuten doppelt traf. Zwar gelang Ahmaed Talha Yanaray zwischenzeitlich der Anschluss, doch Jos Brunck stellte schnell den alten Abstand wieder her.

Heute, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
0
2
Abpfiff

Der TV Asberg gewann beim SV Menzelen mit 2:0 und bleibt damit punktgleich mit Budberg. Alend Said Ali brachte die Gäste früh in Führung, bevor Junior Holzum in der zweiten Halbzeit erhöhte. Trotz der Unruhen abseits des Platzes zeigte Asberg eine siegesreife Leistung.

Heute, 15:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
1
1
Abpfiff

Zwischen dem SV Sonsbeck II und dem SV Schwafheim endete die Partie 1:1. Nach der Führung durch Selim Karka geriet Schwafheim zusätzlich in Unterzahl, nachdem Hayate Abe die Gelb-Rote Karte sah. Dennoch gelang Nico Prehn nur wenige Minuten später der Ausgleich, wodurch Schwafheim seine stabile Form unterstrich.

Heute, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
3
1
Abpfiff

Der Büdericher SV setzte sich mit 3:1 gegen den FC Moers-Meerfeld durch. Ben Satzinger und Valentine Forsab sorgten früh für eine komfortable Führung, ehe Dustin Eichholz kurz vor der Pause verkürzte. Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Sascha Ströter den alten Abstand wieder her - dabei blieb es dann auch.

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
6
0
Abpfiff

Der GSV Moers II feierte beim 6:0 gegen Concordia Rheinberg einen der deutlichsten Siege des Spieltags. Naim Aziz Hajjaoui traf doppelt und leitete den Erfolg ein, während auch Nico Juan Huylmans, Russ Bryand Soh Fotso, Samer Al Jajaeh und Selahatin Ovali erfolgreich waren. Rheinberg hatte dem Offensivdruck der Gastgeber wenig entgegenzusetzen.

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
2
1
Abpfiff
+Video

Der SV Budberg II setzte sich mit 2:1 gegen den Rumelner TV durch und bleibt damit an der Spitze. Entscheidender Mann war Benedikt Franke, der kurz vor und direkt nach der Pause doppelt traf (45.+1, 46.) und damit einen echten Doppelschlag setzte. Zuvor war er noch per Foulelfmeter gescheitert. Elias Bergmann verkürzte in der 70. Minute, doch Budberg brachte die Führung über die Zeit und bleibt im Gleichschritt mit Asberg.

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
5
1
Abpfiff

Der SSV Lüttingen hat mit dem 5:1 gegen den ESV Hohenbudberg ein klares Statement im Aufstiegsrennen gesetzt. Janik Schweers und Lars van Schyndel trafen jeweils doppelt und prägten die Partie entscheidend, während ein Eigentor von Mohammed Essarhiri das Ergebnis weiter in die Höhe trieb. Hohenbudberg konnte durch Robin Chaya nur kurzzeitig verkürzen. Lüttingen rückt damit weiter an die Spitze heran.

Spielen erst am Dienstag: SV Millingen und SV Schwafheim II

Di., 14.04.2026, 19:30 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
19:30live

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Menzelen
So., 19.04.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Sonsbeck II
So., 19.04.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim
So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - VfL Rheinhausen
So., 19.04.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Budberg II
So., 19.04.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - GSV Moers II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Büdericher SV
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SSV Lüttingen

29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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