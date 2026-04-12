Lüttingen mit Kantersieg gegen Hohenbudberg, Franke regelt für Budberg

Starke Leistung von der Mannschaft von Mirko Poplawski. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

SV Budberg II und TV Asberg bleiben punktgleich an der Spitze der Kreisliga A Moers, SSV Lüttingen verkürzt nach Kantersieg gegen ESV Hohenbudberg, klare Siege für Neukirchen-Vluyn II und GSV Moers II. Das war Spieltag 27:

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gewann klar mit 3:0 bei der FC Viktoria Alpen 1911. Bereits in der ersten Halbzeit stellten Dominik Sommer und Paul Haag die Weichen auf Sieg, wobei Haag nach der Pause seinen zweiten Treffer nachlegte. Alpen fand kaum Lösungen und musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

Der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II gewann mit 4:1 beim VfL Rheinhausen, wobei die Partie lange offen war. Erst nach der Führung durch Aldin Mahmutovic (61.) kippte das Spiel, als Ali Bouâz innerhalb weniger Minuten doppelt traf. Zwar gelang Ahmaed Talha Yanaray zwischenzeitlich der Anschluss, doch Jos Brunck stellte schnell den alten Abstand wieder her.

Der TV Asberg gewann beim SV Menzelen mit 2:0 und bleibt damit punktgleich mit Budberg. Alend Said Ali brachte die Gäste früh in Führung, bevor Junior Holzum in der zweiten Halbzeit erhöhte. Trotz der Unruhen abseits des Platzes zeigte Asberg eine siegesreife Leistung.

Zwischen dem SV Sonsbeck II und dem SV Schwafheim endete die Partie 1:1. Nach der Führung durch Selim Karka geriet Schwafheim zusätzlich in Unterzahl, nachdem Hayate Abe die Gelb-Rote Karte sah. Dennoch gelang Nico Prehn nur wenige Minuten später der Ausgleich, wodurch Schwafheim seine stabile Form unterstrich.

Der Büdericher SV setzte sich mit 3:1 gegen den FC Moers-Meerfeld durch. Ben Satzinger und Valentine Forsab sorgten früh für eine komfortable Führung, ehe Dustin Eichholz kurz vor der Pause verkürzte. Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Sascha Ströter den alten Abstand wieder her - dabei blieb es dann auch.

Der GSV Moers II feierte beim 6:0 gegen Concordia Rheinberg einen der deutlichsten Siege des Spieltags. Naim Aziz Hajjaoui traf doppelt und leitete den Erfolg ein, während auch Nico Juan Huylmans, Russ Bryand Soh Fotso, Samer Al Jajaeh und Selahatin Ovali erfolgreich waren. Rheinberg hatte dem Offensivdruck der Gastgeber wenig entgegenzusetzen.

Der SV Budberg II setzte sich mit 2:1 gegen den Rumelner TV durch und bleibt damit an der Spitze. Entscheidender Mann war Benedikt Franke, der kurz vor und direkt nach der Pause doppelt traf (45.+1, 46.) und damit einen echten Doppelschlag setzte. Zuvor war er noch per Foulelfmeter gescheitert. Elias Bergmann verkürzte in der 70. Minute, doch Budberg brachte die Führung über die Zeit und bleibt im Gleichschritt mit Asberg.

Der SSV Lüttingen hat mit dem 5:1 gegen den ESV Hohenbudberg ein klares Statement im Aufstiegsrennen gesetzt. Janik Schweers und Lars van Schyndel trafen jeweils doppelt und prägten die Partie entscheidend, während ein Eigentor von Mohammed Essarhiri das Ergebnis weiter in die Höhe trieb. Hohenbudberg konnte durch Robin Chaya nur kurzzeitig verkürzen. Lüttingen rückt damit weiter an die Spitze heran. Spielen erst am Dienstag: SV Millingen und SV Schwafheim II

Di., 14.04.2026, 19:30 Uhr SV Millingen SV Millingen SV Schwafheim Schwafheim II 19:30 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Menzelen

So., 19.04.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Sonsbeck II

So., 19.04.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - VfL Rheinhausen

So., 19.04.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Budberg II

So., 19.04.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - GSV Moers II

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Büdericher SV

So., 19.04.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SSV Lüttingen



29. Spieltag

So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II

So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg

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