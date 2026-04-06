A-Liga-Spitzenreiter TV Asberg laufen die Spieler weg

Und auch die Zukunft von Trainer Michael Hoppe sowie seinem Assistenten Gabriel Graeber ist offen. „Für die Wechsel gibt es verschiedene Gründe. Auf der einen Seite kann es für die Mannschaft befreiend sein, auf der anderen ist es natürlich schade, weil wir gerade eine gute Truppe haben, die über Jahre hinweg einiges hätte erreichen können“, sagt der Co-Trainer.

Im Tabellenkeller hingegen spitzt sich die Lage für den SV Millingen weiter zu. Nach der späten 1:2-Niederlage beim direkten Konkurrenten FC Meerfeld schwinden acht Spieltage vor Saisonende die Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Unter Trainer Fabian Scholz, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, liegt der SVM inzwischen bereits zwölf Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück.