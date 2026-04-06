Neun Zugänge und neun Abgänge: Wieder ein großer Umbruch in Asterlagen

TuS Asterlagen mit Transfers. – Foto: red/KI

Der TuS Asterlagen stellt sich für die neue Saison mal wieder neu in der Bezirksliga auf. Vom Klub sind bereits neun Zugänge und neu Abgänge auf FuPa bekanntgeworden. Bei den Zugängen setzt Asterlagen diesmal auf Grüppchen-Bildungen von anderen Klubs - das erleichtert bekanntlich die Integration. Ein Torjäger aus der U19 des GSV Moers verspricht Spannung.

Fündig wurde Asterlagen im Fußballkreis Moers und in Duisburg: Vom TSV Bruckhausen kommt mit Gojar Mustafaj ein junger Mann für das Mittelfeld, der auch schon in der Bezirksliga gespielt hat. Alen Brajic, Junior Holzum und Sahlan Elcim spielen mit dem TV Asberg noch um die Meisterschaft in der Kreisliga A Moers und verstärken die Offensive - für Holzum ist es gar eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

Bezirksliga-Niveau und frischer Wind

Während Mertkan Ünlü und Berhan Catik zwar aus der Kreisliga C vom VfL Rheinhausen II kommen, aber eigentlich über Bezirksliga-Niveau verfügen und beide schon das TuS-Trikot getragen haben, kommen drei torgefährliche Talente vom GSV Moers: Bajazit Ljesnjanin lief vergangene Saison schon in der Landesliga auf, ist aktuell aber außen vor. Die U19-Spieler Jan Mehnert und Lucas Hahn, der 15 Tore und zehn Vorlagen produziert hat, werden in Asterlagen ihre ersten Schritte im Seniorenfußball machen und hätten dem neuen Projekt des GSV Moers sicherlich gut gestanden.