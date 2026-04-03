Jugendfußball boomt beim Büdericher SV Auf der Jahreshauptversammlung des Büdericher SV wurde Beatrice Giesen als Vorsitzende bestätigt. Welches Urgestein verabschiedet wurde und welches Aufreger-Thema die Mitglieder weiter beschäftigt. von René Putjus · 03.04.2026, 19:00 Uhr · 0 Leser

Um den Nachwuchs beim Büdericher SV ist es gut bestellt. – Foto: Rapha Günther

Es war ein ganz besonderer Moment auf der Jahreshauptversammlung des Büdericher SV, als Mia Angenendt in den Blickpunkt rückte. Das Urgestein des Klubs war 56 Jahre als Übungsleiterin im Breitensport tätig und wurde an diesem Abend als Abteilungsleiterin verabschiedet. Zusätzlich hatte sie sich seit 1988 im Hauptvorstand engagiert. Neue Breitensport-Abteilungsleiterin ist Charly Freckmann. Darüber wurde noch gesprochen auf dem Mitgliedertreffen.

Plantanenfest in Büderich am 12. Juli Vorstandsmitglied Axel Angenendt informierte über aktuelle Entwicklungen im Verein. So zählt der BSV aktuell 1121 Mitglieder. Das Platanenfest, federführend organisiert von der Walking-Gruppe, wird zum zweiten Mal am 12. Juli stattfinden. Der Bau des neuen Kunstrasen-Spielfeldes ist voraussichtlich zwischen Mitte Mai und Mitte September geplant, die Bauzeit soll rund sechs Wochen betragen. Einnahmen aus dem Parzellenverkauf sollen unter anderem für ein Kassenhäuschen, neue Trainerbänke und möglichst ein Kleinspielfeld verwendet werden.

Weniger erfreulich sind wiederholte Vandalismus- und Einbruchsversuche am Vereinsheim, obwohl dort bereits Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden. Positiv für die Mitglieder: Eine Beitragserhöhung ist aktuell nicht geplant. Beachtliches Wachtum beim Jugendfußball um mehr als 20 Prozent Christoph Stutz berichtete über viele positive Entwicklungen bei den Jugendfußballern. Besonders bemerkenswert sei „das starke Wachstum“ im vergangenen Jahr um rund 22 Prozent auf jetzt 142 Kinder und Jugendliche. Für den Sommer steht bereits ein Termin fest: Vom 22. bis 24. Juli gastiert Daniel Beine mit seiner Fußballschule in Büderich. Ab der Saison 2026/27 wird zudem eine Jugendspielgemeinschaft mit dem TuS Borth im Bereich von der E- bis zur A-Jugend gebildet.