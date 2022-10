Lorsbach im Höhenflug Lorsbacher Offensivtrio nicht aufzuhalten+++ Schwierige Aufgaben vor der Brust +++ Der aktuelle KOL Zweiter im Gespräch

Vergleich zur Vorsaison

Im Vergleich zur vergangenen Saison hat sich beim FC Personell bis auf zwei Neuzugänge nicht verändert, dennoch scheint sich ein neuer Teamgeist entwickelt zu haben. "Nach unserer schwachen Vorbereitung haben wir uns alle als Mannschaft zusammengesetzt und ein offenes Gespräch geführt. Seitdem ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und es hat sich etwas in der Mannschaft getan", reflektiert Benjamin Becker den Beginn der Saison. Eine Folge des Gesprächs war auch die steigende Trainingsbeteiligung und die daraus resultierende bessere Trainingsqualität.

Vorne Top, hinten manchmal Flop

Die aktuellen 43 Saisontore hat der FC vor allem seinem Offensivtrio, bestehend aus Tomislav Grubisic (14 Tore), Nico Lindner (8 Tore) und Domenico Brancato (5 Tore) zu verdanken. Damit sind die für 60 % der Tore verantwortlich und aktuell extrem wichtig für Lorsbachs Offensivstärke. "Unser Tempo und die Flexibilität vorne lässt uns dem Gegner oft einen Schritt voraus sein. Die drei sind schon sehr wichtige Säulen in unserer Offensive", sagt Becker. Doch leider musste sie der FC diese Saison gegen tabellarisch gesehen schwächere Gegner schon ein ums andere Mal eine Packung abholen. Zunächst beim Pokal-Aus in Sindlingen, bei dem der FC mit 7:0 vom Platz gefegt wurde und nach Saisonstart auch zweimal in der Liga beim 1:9 gegen Zeilsheim und dem 7:0 in Hornau. "Das waren zwei rabenschwarze Tage. Solche Spiele muss man vermeiden, aber dieses Jahr kann jeder jeden schlagen. Letztes Jahr standen wir mit 26 Punkten nach 13 Spieltagen auf Platz 10 und dieses Jahr sind wir mit derselben Punkteanzahl Zweiter", sagt Becker.