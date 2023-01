Löwen gehen in Mannheim baden! TSV 1860 mit Horrorstart ins neue Jahr Jahresauftakt 2023

Der TSV 1860 München verliert sein erstes Ligaspiel in 2023 und setzt damit seinen Negativlauf trotz Holzhauser-Debüt fort. Der Liveticker zum Nachlesen.

Vorbericht – Kommt er oder kommt er nicht? Das war die alles überstrahlende Frage des TSV 1860 München in der Winterpause. Die Rede ist natürlich von Raphael Holzhauser. Der Transferpoker um den Mittelfeld-Regisseur beschäftigte die Löwen in der vergangenen Woche vermeintlich mehr als das eigene Trainingslager in Belek.

Letztendlich gelang es Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel den Österreicher zu verpflichten. Allerdings wurde der 29-Jährige erst am Mittwoch vorgestellt und konnte nicht wie eigentlich geplant am Trainingslager in Belek teilnehmen.

TSV 1860: Bekommt Holzhauser die Spielgenehmigung?

Ist der zweimalige österreichische A-Nationalspieler trotzdem eine Option für den Jahresauftakt beim SV Waldhof Mannheim? Bei der Pressekonferenz am Donnerstag erklärte 1860-Coach Michael Köllner, dass die Spielgenehmigung für Holzhauser noch fehle, gab sich aber optimistisch: „So, wie es aktuell ausschaut, können wir das schon bis Samstag hinbekommen.“ Und tatsächlich hat Holzhauser die Spielgenehmigung mittlerweile erhalten.

Abgesehen vom verspäteten Holzhauser-Transfer spricht Köllner aber von einem „überragenden Camp“ in Belek. Nach wie vor ordnet man bei den Löwen alles dem alles Ziel Aufstieg in die 2. Bundesliga unter. Und die Sechzger sind gleich beim ersten Pflichtspiel im neuen Jahr unter Zugzwang.