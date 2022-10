Trainerteam des FC Lörzweiler 2022/2023 (v. Links): Maurice Morch, Alexander Hoyer, Abteilungsleiter René Siebert, Stefan Sommer und Christopher Karl

Lörzweiler klärt frühzeitig die Zukunft Trainerteam für die kommende Spielzeit steht

Positive Nachrichten aus Lörzweiler. Bereits Ende Oktober steht beim FCL das Trainerteam für die kommende Saison fest. Auf der Position des Trainers der 1. Mannschaft setzt man auf Kontinuität.

Der FCL hat den Vertrag mit seinem Trainer Alexander Hoyer vorzeitig um eine Saison verlängert. Der 30jährige steht seit dieser Saison beim B-Ligisten an der Linie und brennt auf die weitere Zusammenarbeit: "Wir haben im Frühjahr begonnen einen neuen Weg für den Lörzweiler' Fußball einzuschlagen, der jetzt erste Früchte trägt. Für mich war es klar, dass ich diesen Weg weitergehen möchte.“ Ebenfalls verlängert der Verein den Vertrag des spielenden Co-Trainers Stefan Zimmermann um eine weitere Saison. Gleichzeitig präsentiert der Verein mit Maurice Morch (31) und Christopher Karl (23) ein neues Trainergespann für seine 2. Mannschaft. Das Duo kommt vom SV Friesenheim, der aktuell in der C-Klasse Mainz-Bingen beheimatet ist. Ergänzt wird das Duo vom Ur-Lörzweiler Kicker Dennis Sommer, der den Part des spielenden Co-Trainers übernehmen wird. Die Verbindung zu Maurice Morch stellte Hoyer selbst her. Die beiden sind seit Jahren privat gut befreundet. Als die Anfrage kam, entschied sich Morch für einen Wechsel. "Nach vier Jahren in Friesenheim war es Zeit für etwas Neues. Und die Gespräche mit den Verantwortlichen des FCL verliefen vielversprechend, so dass ich mich zu einem Wechsel nach Lörzweiler entschied. Ich freue mich auf die neue Herausforderung." Der sportliche Leiter Thomas Kraft freut sich, dass die Weichen frühzeitig gestellt werden konnten. „Mit Alexander und dem neuen Duo für unsere 2. Mannschaft haben wir unsere Wunschbesetzung bekommen. Wir sehen uns in den sportlichen Belangen hervorragend aufgestellt. Maurice Morch und Christopher Karl sollen den Unterbau stärken, der dann perspektivisch dem Kader der ersten Mannschaft und damit dem Gesamtverein zu Gute kommt.“