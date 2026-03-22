 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

LL2: VfB Bottrop verspielt den Aufstieg, Hamborn 07 hat neuen Mut

Einen packenden und hochdramatischen Spieltag erlebte die Landesliga, Gruppe 2. Spitzenreiter ESC Rellinghausen unterlag ebenso wie der kriselnde VfB Bottrop. Grund zur Freude gab es bei den Sportfreunden Hamborn 07.

von Marcel Eichholz · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser
Der VfB Bottrop ist nur noch ein Schatten seiner selbst aus der Hinrunde.
Der VfB Bottrop ist nur noch ein Schatten seiner selbst aus der Hinrunde. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Mit einem Kantersieg von Viktoria Goch und dem Derbysieg des SV Scherpenberg beim SV Budberg, startete der Spieltag in der Landesliga, Gruppe 2, am Freitagabend. Klassen-Primus ESC Rellinghausen unterlag am Sonntag beim formstarken VfB Speldorf, der kriselnde VfB Bottrop kassierte gegen die DJK Blau-Weiß Mintard die nächste Niederlage und hat den Aufstieg damit wohl verspielt. Im wichtigen Kellerduell schöpften die Sportfreunde Hamborn 07 gegen den FC Kray neuen Mut. Diese Begegnungen gab es außerdem.

>>> Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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VfB Speldorf schockt den Spitzenreiter

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
3
1
Abpfiff

Der VfB Speldorf ist derzeit in bestechender Form. Nach den Kantersiegen gegen den PSV Wesel und VfB Bottrop gab es am Nachmittag den nächsten Coup der formstarken Mülheimer. Im Duell mit dem Tabellenführer, ESC Rellinghausen, siegte der VfB klar mit 3:1. Die Gäste führten bereits nach zehn Minuten mit 1:0. Bünyamin Sahin hatte einen Foulelfmeter verwandelt. Noch vor der Pause hatte Speldorf die Partie aber gedreht. Zunächst glich Carl Paul mit dem Kopf aus (15.), dann verwandelte Calvin Küper einen Freistoß direkt (39.). Unmittelbar davor hatte Erik May glatt Rot gesehen, der ESC spielte folglich mehr als eine Halbzeit in Unterzahl. Kurz vor dem Schlusspfiff erhöhte Dominic Miller auf 3:1 (89.). Still und heimlich arbeitet sich der VfB im Klassement weiter nach vorn.

Schlagabtausch zwischen Werden und Lintfort

Heute, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
3
4
Abpfiff

Vom Ergebnis her einen offenen Schlagabtausch lieferten sich der SC Werden-Heidhausen und der 1. FC Lintfort. Am Ende einer spannenden Begegnung behielten die Gäste mit 4:3 knapp die Oberhand. Dreimal ging Lintfort in Führung, zweimal konnten die Hausherren parieren. Auch in der Schlussphase war es umkämpft. Mit einem Doppelpack brachte Abdoulaye Sall die Gäste auf 4:2 in Front - das innerhalb von nur wenigen Minuten (77./80.). Die Essener gaben sich aber mitnichten geschlagen und kamen durch Lennart Konietzko noch einmal heran (82.). Die große Schlussoffensive wurde dann aber nicht mehr belohnt.

Hamborn 07 schöpft neuen Mut

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
FC Kray
FC KrayFC Kray
3
2
Abpfiff

Einen ganz wichtigen Sieg haben die Sportfreunde Hamborn 07 in einem dramatischen Kellerduell gegen den FC Kray eingefahren. Die Gäste führten zur Pause nach einem Doppelpack von Milot Ademi bereits mit zwei Toren (25./34.). Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Löwen aber zurück. Max Werner verkürzte nach einer Stunde, sechs Minuten später spielte Hamborn nach einer Ampelkarte gegen Alexandros Chassanidis nur noch zu zehnt. Die Offensive bremste das aber nicht. Nico Kuipers erzielte kurz darauf den Ausgleich (70.), ehe Werner mit Beginn der Schlussphase einen Foulelfmeter zum 3:2-Endstand verwandelte (75.). Im Klassement hat 07 nun nur noch einen Punkt Rückstand auf den möglichen Relegationsplatz, vier bis zum sicheren Ufer.

Niederwenigern macht wichtigen Schritt

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
4
2
Abpfiff

Die Sportfreunde Niederwenigern haben im Absteiger-Duell mit dem Mülheimer FC 97 einen wichtigen Sieg eingefahren und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Ende stand es 4:2 für die Sportfreunde, die damit ihren Vorsprung auf den möglichen Relegationsplatz auf zehn Punkte ausbauen konnten.

SGS und PSV teilen die Punkte

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
1
1

Die SG Essen-Schönebeck lieferte sich am frühen Sonntag ein packendes Duell mit dem PSV Wesel. Am Ende trennten sich die beiden Seiten allerdings in einem gerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

VfB Bottrop verspielt den Aufstieg

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
5
3

Das Topspiel der Landesliga, Gruppe 2, hielt, was es versprach – und noch ein bisschen mehr. Zwischen DJK BW Mintard und VfB Bottrop entwickelte sich vor rund 200 Zuschauern ein wilder Schlagabtausch mit allem, was das Fußballherz begehrt: Tore, Wendungen und reichlich Gesprächsstoff. Am Ende setzte sich Mintard mit 5:3 (1:0) durch und zog damit punktgleich mit dem direkten Konkurrenten. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht.

>>> Die Transfers der Landesliga 2

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>>> So liefen die Flutlicht-Duelle am Freitag

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch

26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kray
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - Rhenania Bottrop

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