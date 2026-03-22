LL2: VfB Bottrop verspielt den Aufstieg, Hamborn 07 hat neuen Mut

Der VfB Speldorf ist derzeit in bestechender Form. Nach den Kantersiegen gegen den PSV Wesel und VfB Bottrop gab es am Nachmittag den nächsten Coup der formstarken Mülheimer. Im Duell mit dem Tabellenführer, ESC Rellinghausen, siegte der VfB klar mit 3:1. Die Gäste führten bereits nach zehn Minuten mit 1:0. Bünyamin Sahin hatte einen Foulelfmeter verwandelt. Noch vor der Pause hatte Speldorf die Partie aber gedreht. Zunächst glich Carl Paul mit dem Kopf aus (15.), dann verwandelte Calvin Küper einen Freistoß direkt (39.). Unmittelbar davor hatte Erik May glatt Rot gesehen, der ESC spielte folglich mehr als eine Halbzeit in Unterzahl. Kurz vor dem Schlusspfiff erhöhte Dominic Miller auf 3:1 (89.). Still und heimlich arbeitet sich der VfB im Klassement weiter nach vorn.

Schlagabtausch zwischen Werden und Lintfort

Vom Ergebnis her einen offenen Schlagabtausch lieferten sich der SC Werden-Heidhausen und der 1. FC Lintfort. Am Ende einer spannenden Begegnung behielten die Gäste mit 4:3 knapp die Oberhand. Dreimal ging Lintfort in Führung, zweimal konnten die Hausherren parieren. Auch in der Schlussphase war es umkämpft. Mit einem Doppelpack brachte Abdoulaye Sall die Gäste auf 4:2 in Front - das innerhalb von nur wenigen Minuten (77./80.). Die Essener gaben sich aber mitnichten geschlagen und kamen durch Lennart Konietzko noch einmal heran (82.). Die große Schlussoffensive wurde dann aber nicht mehr belohnt.

Hamborn 07 schöpft neuen Mut

Einen ganz wichtigen Sieg haben die Sportfreunde Hamborn 07 in einem dramatischen Kellerduell gegen den FC Kray eingefahren. Die Gäste führten zur Pause nach einem Doppelpack von Milot Ademi bereits mit zwei Toren (25./34.). Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Löwen aber zurück. Max Werner verkürzte nach einer Stunde, sechs Minuten später spielte Hamborn nach einer Ampelkarte gegen Alexandros Chassanidis nur noch zu zehnt. Die Offensive bremste das aber nicht. Nico Kuipers erzielte kurz darauf den Ausgleich (70.), ehe Werner mit Beginn der Schlussphase einen Foulelfmeter zum 3:2-Endstand verwandelte (75.). Im Klassement hat 07 nun nur noch einen Punkt Rückstand auf den möglichen Relegationsplatz, vier bis zum sicheren Ufer. Niederwenigern macht wichtigen Schritt

Die Sportfreunde Niederwenigern haben im Absteiger-Duell mit dem Mülheimer FC 97 einen wichtigen Sieg eingefahren und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Ende stand es 4:2 für die Sportfreunde, die damit ihren Vorsprung auf den möglichen Relegationsplatz auf zehn Punkte ausbauen konnten.

SGS und PSV teilen die Punkte

Die SG Essen-Schönebeck lieferte sich am frühen Sonntag ein packendes Duell mit dem PSV Wesel. Am Ende trennten sich die beiden Seiten allerdings in einem gerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht. VfB Bottrop verspielt den Aufstieg