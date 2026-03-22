LL2: VfB Bottrop verspielt den Aufstieg, Hamborn 07 hat neuen Mut

Mit einem Kantersieg von Viktoria Goch und dem Derbysieg des SV Scherpenberg beim SV Budberg, startete der Spieltag in der Landesliga, Gruppe 2, am Freitagabend. Klassen-Primus ESC Rellinghausen unterlag am Sonntag beim formstarken VfB Speldorf, der kriselnde VfB Bottrop kassierte gegen die DJK Blau-Weiß Mintard die nächste Niederlage und hat den Aufstieg damit wohl verspielt. Im wichtigen Kellerduell schöpften die Sportfreunde Hamborn 07 gegen den FC Kray neuen Mut. Diese Begegnungen gab es außerdem.
Der VfB Speldorf ist derzeit in bestechender Form. Nach den Kantersiegen gegen den PSV Wesel und VfB Bottrop gab es am Nachmittag den nächsten Coup der formstarken Mülheimer. Im Duell mit dem Tabellenführer, ESC Rellinghausen, siegte der VfB klar mit 3:1. Die Gäste führten bereits nach zehn Minuten mit 1:0. Bünyamin Sahin hatte einen Foulelfmeter verwandelt. Noch vor der Pause hatte Speldorf die Partie aber gedreht. Zunächst glich Carl Paul mit dem Kopf aus (15.), dann verwandelte Calvin Küper einen Freistoß direkt (39.). Unmittelbar davor hatte Erik May glatt Rot gesehen, der ESC spielte folglich mehr als eine Halbzeit in Unterzahl. Kurz vor dem Schlusspfiff erhöhte Dominic Miller auf 3:1 (89.). Still und heimlich arbeitet sich der VfB im Klassement weiter nach vorn.
Vom Ergebnis her einen offenen Schlagabtausch lieferten sich der SC Werden-Heidhausen und der 1. FC Lintfort. Am Ende einer spannenden Begegnung behielten die Gäste mit 4:3 knapp die Oberhand. Dreimal ging Lintfort in Führung, zweimal konnten die Hausherren parieren. Auch in der Schlussphase war es umkämpft. Mit einem Doppelpack brachte Abdoulaye Sall die Gäste auf 4:2 in Front - das innerhalb von nur wenigen Minuten (77./80.). Die Essener gaben sich aber mitnichten geschlagen und kamen durch Lennart Konietzko noch einmal heran (82.). Die große Schlussoffensive wurde dann aber nicht mehr belohnt.
Einen ganz wichtigen Sieg haben die Sportfreunde Hamborn 07 in einem dramatischen Kellerduell gegen den FC Kray eingefahren. Die Gäste führten zur Pause nach einem Doppelpack von Milot Ademi bereits mit zwei Toren (25./34.). Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Löwen aber zurück. Max Werner verkürzte nach einer Stunde, sechs Minuten später spielte Hamborn nach einer Ampelkarte gegen Alexandros Chassanidis nur noch zu zehnt. Die Offensive bremste das aber nicht. Nico Kuipers erzielte kurz darauf den Ausgleich (70.), ehe Werner mit Beginn der Schlussphase einen Foulelfmeter zum 3:2-Endstand verwandelte (75.). Im Klassement hat 07 nun nur noch einen Punkt Rückstand auf den möglichen Relegationsplatz, vier bis zum sicheren Ufer.
Die Sportfreunde Niederwenigern haben im Absteiger-Duell mit dem Mülheimer FC 97 einen wichtigen Sieg eingefahren und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Ende stand es 4:2 für die Sportfreunde, die damit ihren Vorsprung auf den möglichen Relegationsplatz auf zehn Punkte ausbauen konnten.
Die SG Essen-Schönebeck lieferte sich am frühen Sonntag ein packendes Duell mit dem PSV Wesel. Am Ende trennten sich die beiden Seiten allerdings in einem gerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.
Das Topspiel der Landesliga, Gruppe 2, hielt, was es versprach – und noch ein bisschen mehr. Zwischen DJK BW Mintard und VfB Bottrop entwickelte sich vor rund 200 Zuschauern ein wilder Schlagabtausch mit allem, was das Fußballherz begehrt: Tore, Wendungen und reichlich Gesprächsstoff. Am Ende setzte sich Mintard mit 5:3 (1:0) durch und zog damit punktgleich mit dem direkten Konkurrenten. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht.
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch
26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kray
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - Rhenania Bottrop
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